На фоне роста числа случаев массовых расстрелов в США вспыхнули давние споры по поводу ужесточения оружейных законов. Республиканская партия преимущественно блокирует попытки демократов ввести ограничения на права граждан приобретать оружие, беспокоясь, что таким образом правительство облегчит себе работу по контролю населения. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден попытался уверить избирателей, что «речь идет не о том, чтобы отнять у кого-то оружие» и призывал Конгресс все-таки принять новые федеральные законы, включая прекращение продажи оружия штурмового типа и усиление проверок биографии покупателей.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские интернет-пользователи обсудили предложение президента под соответствующей публикацией The New York Times.

«Владение оружием — это конституционное право. Не имеет значения, если общество не готово к свободе. Единственная причина, по которой есть смысл жить — это свобода. Свобода — вот что важно, а не безопасность», — уверен @ManuelBorbaGato.

«Оружие не является обязательным условием свободы», — указывает @MichaelLigtML.

«Если Байден не говорит о том, чтобы отобрать оружие, то в чем смысл контроля над оружием?» — спрашивает @alphacentauriii.

«Мне нравится, как наши защитники свободы думают, что они выйдут против обученной тактической команды ЦРУ и сделают что-нибудь, кроме как сдадутся или будут убиты. Господи, вы посмотрели видео на YouTube и теперь думаете, что вы эксперты по тактике?» — недоумевает @Cat_Afficionado.

«Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не понимаете людей, которые говорят «ни на дюйм больше» и подразумевают это. Я готов умереть, защищая свои права. И таких как я — МИЛЛИОНЫ, включая большой процент полицейских, солдат и ветеранов», — отвечает @TenchCoxe76.

«Наша первая ошибка в том, что мы не хотим отбирать ни у кого оружие. Простите, но если мы признаем, что люди могут владеть десятками автоматов, то мы уже стали рабами фетиша на оружие, которое убивает наших детей», — комментирует @ItIsMashAgain.

kerttu Пистолет

«Я бы хотел, чтобы речь шла об изъятии оружия. Это просто безумие, что так много людей считают, что им нужно оружие. Это не так», — подчеркивает @Nevada7Desert.

«Нужно также сделать обязательными бесплатные уроки о вреде алкоголя, курения и по безопасности оружия — обязательные уроки в средней и старшей школе… это бесплатное образование может спасти жизни», — считает @bunny4simon.

«Сделайте то, что сделала Австралия — отберите у них оружие, всё! Оставьте в обороте только охотничьи ружья с лицензией и регистрацией. Это работает, проверено!» — делится @alphacentauriii.

«Угадайте, что есть у нас, чего нет у Австралии? Конституция. Какую часть фразы «не нарушать закон» вы не понимаете. Не нравится оружие? Не владейте им. Не забудьте сказать преступнику, который вломится в ваш дом, что вы против оружия. Это его остановит», — отвечает @Ianbrooks89.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.