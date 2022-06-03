Спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст встретился с афганскими политическими деятелями в Турции. Политики, присутствовавшие на встрече, сообщили СМИ, что главной темой переговоров были преодоление нынешнего афганского кризиса и формирование инклюзивного правительства. Напомним, что ранее в Анкаре состоялась встреча ряда афганских политиков, которые объявили о создании Высшего совета национального сопротивления (ВСНС) в составе 250 представителей со всей страны. Среди них лидер партии «Национальное исламское движение» Абдул Рашид Дустум, лидер «Исламского общества Афганистана» Салахуддин Раббани, лидер «Партии исламского единства Афганистана» Хаджи Мохаммад Мохакик, политический деятель Абдул Расул Сайяф, бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль, бывший вице-президент Мохаммад Юнус Кануни, экс-губернатор Балха Атта Мохаммад Нур и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили. Турецкие СМИ квалифицировали эту акцию как «создание правительства Афганистана в эмиграции». Оно приняло решение о создании десяти специальных комитетов для координации своей деятельности в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

О других подробностях не сообщалась, хотя указывалось, что «целью совета является поддержка усилий по созданию нового инклюзивного правительства для вывода страны из кризисного состояния. В принятом заявлении отмечается: «Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны понять, что они не могут эффективно управлять страной в одиночку. Поэтому мы требуем создать более инклюзивное правительство. В противном случае гражданская война в Афганистане неизбежна». В дальнейшем лидеры Совета намерены периодически выступать с заявлениями о продолжении борьбы. В этой связи Уэст после переговоров с ними заявил, что в его задачу входил «запуск нового политического процесса в Афганистане». Но у него ничего не получилось. Тем не менее прошедшие встречи Уэста в Вашингтоне квалифицируют как «начало новой американской игры в Афганистане». Ее главный смысл: игра в две руки — с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и новой объединенной оппозицией, вынуждая всех остальных желающих (включая Россию и Китай) плестись в хвосте вашингтонской интриги.

В Кабуле упорно циркулируют слухи о том, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани вернулся и ведет секретные переговоры с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напомним, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли Кабул и взяли под контроль президентский дворец, он покинул страну, заявляя, что «не хотел стать причиной кровопролития», но обещал в скором времени вернуться. Если такие слухи подтвердятся, то речь можно будет вести о сверхординарной акции, свидетельствующей о назревании в Афганистане каких-то важных событий. Тем временем в центральной части Афганистана нарастает напряженность. В долине Панджшер «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет боестолкновения с вооруженными силами Фронта национального сопротивления (ФНС) во главе с Ахмадом Масудом, который представляет интересы таджиков и других нетитульных этносов. Сообщается, что Пакистан с Катаром ищут того, кто повлиял бы на нынешнюю кабульскую власть и побудил ее замириться с таджиками в Панджшере.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Если слухи о новой миссии Гани соответствуют действительности, у него, этнического пуштуна, мало шансов стать успешным миротворцем. Вопреки интервью, которое дал BBC его бывший советник Хамдулла Мохиб, не исключивший развитие политической карьеры своего босса. Оппозиционный талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ФНС не раз заявлял, что своим бегством из страны Гани предал национальные интересы Афганистана и тем самым сжег все мосты. Далее. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерен перенести столицу страны из Кабула в Кандагар «без какого-либо предварительного уведомления». По мысли Салеха, Кабул должен стать административной столицей. А в Кандагаре, расположенном на юге страны, разместится Верховный совет улемов. Чем это вызвано? По мнению афганских экспертов, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основной костяк которого составляют пуштуны, опасается не удержать власть в многоэтническом Кабуле. Ему противостоят таджики, вторая по численности этническая группе в Афганистане, и частично белуджи.

Выходит, что в случае свержения власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они в Кандагаре могут провозгласить независимый Пуштунистан с включением части территории Пакистана. Так на Ближнем и Среднем Востоке станет реально обозначать себя наряду с курдским и пуштунский национализм. Во всяком случае, происходящие сейчас вооруженные стычки на линии Дюранда в зоне афгано-пакистанской границы не выглядят, как ранее, загадочными. И фактом становится то, что афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не случайно «раскручивают» на пакистанском направлении, хотя раньше Исламабад оказывал им всяческую поддержку. Плюс к этому непрекращающиеся теракты на территории самого Афганистана. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неустойчиво и до сих пор не получило международного признания. Будущее развитие взаимоотношений страны с остальным миром, в первую очередь с Западом, носит неопределенный характер. Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно говорили, что их правительство будет инклюзивным. Было также заявлено, что страной станет управлять совет, состоящий из нынешней верхушки движения, возможно, наиболее авторитетных полевых командиров и старейшин. Но воз и ныне там.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Иностранные инвесторы, которые с повышенным интересом присматриваются к немалым природным богатствам Афганистана, не готовы рисковать миллиардами в условиях гражданской войны и полной международной изоляции. Так что над Афганистаном нависают грозные тучи. Появились уже чуть ли не прямые признаки реализации геополитического сценария, подготовленного определенной внешней силой. Ясно и то, что потенциальная дестабилизация обстановки резко затормозит развитие экономики этого региона, находящегося на пересечении Юго-Западной и Центральной Азии. Нестабильная обстановка мешает экономической интеграции местных стран. И кто способен остановить этот негативный процесс? Пока так называемая расширенная «тройка», куда входят Россия, КНР, США и Пакистан, отделывается общими фразами. Анализ показывает, что сила воли одних лишь политиков и властей Афганистана недостаточна для решения сложных задач.