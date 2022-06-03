Вена разработала юридические предпосылки для передачи газохранилища в Хайдахе, принадлежащего компании Газпром, другому поставщику на случай отказа заполнять его газом. Об этом 2 июня заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

«Хайдах имеет особое стратегическое значение. Он снабжает ФРГ, а также [австрийские земли] Тироль и Форарльберг. По принципу «используй или потеряй» мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме», — привод его слова ТАСС.

Заявление австрийского канцлера обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило намерение Австрии придать воровству вид законности.

«Кому нужно пустое газовое хранилище?» — недоумевает Дмитрий.

«Газпром также найдет юридические условия для встречных воздействий…» — добавил Д. С.

«Так мало того, что оно пустое, так его еще и обслуживать необходимо», — отметил Алексай П.

«Когда уже Россия создаст юридические условия не кормить тупых нахлебников?» — отреагировал Андрей И.

«Воры!» — написала Ирина А.

«Ну если юридически, то, конечно, это другое дело, а не воровство», — добавил Vitalik.

«Значит, нужно создать условия для Австрии зимовать без российского газа…» — прокомментировал новость EvilTeacher.

«У Газпрома юридические условия для лишения Австрии газа тоже готовы», — с сарказмом написал Николай.

«Потом как немцы будут удивляться, почему хранилища сами себя не наполняют, плюс рано или поздно у нас тоже ответочка с «юридическими условиями» может нарисоваться, а как по-австрийски будет «а нас за что?» — пишет Дим.

Gerry Dincher Газовое хранилище

«Вот что бывает, когда должность канцлера от независимого политика переходит к американской марионетке. Готовы сами себе обе ноги прострелить, лишь бы потрафить взбесившемуся экс-гегемону», — добавила Алина А.

«Надо как иранцы с греческими танкерами. Они у нас хранилище, а мы у них два завода», — пишет Евгений Львович.

«Нет хранилища — нет газа!» — отреагировал Антон Павлович.

«Да пусть они заберут эти пустые банки, делов-то!» — с сарказмом отметил Е. V.

«Европейцы своими действиями подрывают сам принцип неприкосновенности чужой собственности. Это плохо кончится для всех», — комментирует новость HelenB243.

«Значит, закрутить кран», — призвал Л. С.

«Потом будут ныть: «А нас за что?» — пишет Михаил Ш.

«Флаг им в руки, пусть сами и заполняют», — добавила Viktoriya T.

«То есть узаконили воровство? Вот удивили!» — отреагировала Марина.

«Осенью вся Европа запоет совсем по-другому. Чтобы ни говорили, а без российских газа и нефтепродуктов они не проживут», — пишет Дмитрий К.

«И будут радоваться жизни с пустыми хранилищами…» — иронизирует Ольга.

«Здорово они к зиме готовятся, главное чтобы ведро было, а какое, — пустое или полное, — не думают», — написал Игорь.

«Газохранилище вам в руки! Пустое! Можете там хоть танцевать, хоть вечеринки устраивать. Газа в нём не будет», — подытожила Viktoria.