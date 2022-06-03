Сеть: «Крыса на «Титаник» сбежала!» — Невзорову* дали гражданство Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
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Новость обсудили в социальных сетях.
«Какая радость! Поздравляем Украину с таким приобретением! Повезло так повезло!» — иронизирует Анжела Ю.
«Каждый человек заслуживает своё место в этой жизни», — смеется Quentin Tarantino.
«Очищается Россия от шакалов», — отреагировала Тина А.
«Очень хорошо, минус ещё один предатель. Туда ему и дорога, в недострану!» — написала Елена Ж.
«Вот представьте себе, что во время Великой Отечественной войны получить гражданство Третьего рейха?..» — задумался Ivan P.
«Все помои стекаются на Украину», — пишет Niko D.
«Отлично! Пусть еще всем остальным бегунам поможет», — с сарказмом добавил М. К.
«Там ему и место!» — прокомментировала новость Наталья М.
«Это первый случай в истории, когда крыса сбежала на тонущий корабль», — иронизирует Александр И.
«В цирке прибавился клоун», — шутит tom 74.
«Официально признан предателем», — добавил «Эй! Палыч».
«Гражданство за выдающиеся заслуги»… Это какие же? Проще сказать, за предательство родины — России!» — написал Виталий.
«Скатертью им… катиться колбаской…» — отреагировала Olga I.
«Это ненадолго, а дальше — польское гражданство…» — отметил Николай И.
«Подобное к подобному», — комментирует новость А. Р.
«Получил Иудушка свои 30 сребреников», — добавил Mallcore.
«Открыто объявили, на кого работает товарищ Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — написал Mikeshark.
«А что он будет делать, когда Украина войдёт в состав России?» — недоумевает Lillina.
«Поражает, с какой щедростью щеневмерла (Украина. — О. П.) раздает гражданство… Она сама-то будет вообще? Давали бы уж сразу гражданство Галичины, Польши… Луны», — иронизирует Ирина.
«Да нет, вместе с гражданством нужно и повестку вручить», — считает Алексей.
«Получить гражданство несуществующей страны 404 и оказаться потом снова в России. Многоходовочка от Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — смеется ZOV.
«Подобное тянется к подобным. Закон жизни», — отметил Сергей.
«Поздравляю украинцев с приобретением. И сочувствую», — пишет No name M.
«Это ей [Украине] за грехи», — смеется ТК.
«Ждем, через сколько дней его внесут на «Миротворец», — добавила Elena B.
«Похоже, Украине своих проблем не хватает», — пишет Artem.
«Верх идиотизма сейчас получать гражданство Украины. У Сомали гораздо более радужные перспективы, чем у Украины», — считает Roman.
«Всех юродивых и убогих как магнитом к Украине тянет», — отреагировала Helga S.
«Надо было сразу польское, чтоб два раза не вставать», — иронизирует Anastacia, намекая на то, что часть территорий Украины может в скором времени войти в состав Польши.
«Крыса на «Титаник» убежала», — с сарказмом написал Daplat 38.
«Баба с возу — кобыле легче… В 90-х был нормальным журналистом, а сейчас стал последним среди шакалов», — подытожил Гиви Б.
*Невзоров — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом