Развязанная коллективным Западом против России гибридная война, включающая небывалое количество экономических санкций, все чаще дает результаты, на которые инициаторы не рассчитывали. Провал санкционной политики заметен во всех областях, но особенно в таких чувствительных сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Решение США и послушного им Евросоюза ограничить импорт российских энергоносителей уже привел к значительному скачку цен на рынке. Поставляя нефть азиатским странам, прежде всего Китаю и Индии, даже с учетом значительных (до 30%) скидок от мировых котировок российские экспортеры все равно выручают больше, чем год назад, благодаря росту цен, вызванному, в свою очередь, непродуманной санкционной политикой Запада. Получая нефть дешевле, чем коллективный Запад, Китай — главный стратегический соперник Америки, Индия и другие азиатские страны повышают свою глобальную конкурентоспособность, что напрямую бьет по интересам США и их союзников, разрушает их концепции тотальной изоляции России. Постепенный, но активный переход в расчетах на национальные валюты ослабляет позиции доллара как монопольного международного платежного средства. Запад переоценил степень своего доминирования в современном мире: введенные им санкции не были поддержаны другими государствами, обладающими мощными экономиками и политической волей укреплять собственный суверенитет, свою конкурентоспособность, в том числе за счет более дешевых, чем на Западе, энергоресурсов.

Не добившись своих целей быстро и эффективно задушить российскую экономику, Запад сам столкнулся с негативными последствиями своей политики. Инфляция, растущие счета за потребляемую энергию и продукты питания, опасения дальнейшего падения уровня жизни могут уже этой зимой привести к социальным волнениям.

(сс) Philafrenzy Пустые полки в супермаркете в Великобритании

Запоздалое понимание ошибочности собственной политики пока не заставляет Запад отказаться от нее, наоборот, там решительно настроены нанести военное поражение России на Украине. Поставка американских и европейских дальнобойных систем залпового огня выводит военный конфликт на качественно иной уровень и неизбежно вызовет жесткий ответ с российской стороны, о чем недвусмысленно заявил заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который даже упомянул «всадников Апокалипсиса», то есть не исключил перерастания конфликта в войну с использованием ядерного оружия.

В стремлении сгладить негативные последствия собственных политических ошибок коллективный Запад прибегает к нестандартным ухищрениям и извращенной логике. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «полный и немедленный» отказ от российской нефти только усилит Россию. Действительно, значительный рост мировых цен и наличие альтернативных рынков сбыта в значительной степени нивелируют негативные последствия санкций для российской экономики, повышают конкурентоспособность азиатских гигантов Китая и Индии, а также крайне отрицательно сказываются на социально-экономической ситуации в самом Евросоюзе.

Схожую позицию перед своим визитом в Саудовскую Аравию занял и президент США Джо Байден. Он заявил, что Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками механизм сдерживания растущих цен на нефть путем продолжения закупок у России, но по «ограниченным ценам». Эти заявления говорят о признании Западом неэффективности нефтяного эмбарго и лихорадочном поиске возможностей продолжения экономического давления на Россию при минимизации ущерба для собственной экономики и поддержания конкурентоспособности с растущей Азией.

В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США намерен добиться значительного увеличения поставок нефти на мировой рынок, чтобы не допустить дальнейший рост цен, бьющий по западной экономике, и снизить конкурентоспособность российской нефти, уменьшить доходы от нефтяного экспорта в российский бюджет. Однако по итогам прошедшей в Эр-Рияде встречи Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне министров иностранных дел стороны подтвердили приверженность существующим договоренностям. Государства Залива занимают нейтральную позицию в отношении событий на Украине, а предстоящий переход на юани в расчетах с КНР за поставляемую нефть отчетливо указывает на изменение их вектора развития. Кроме того, там откровенно устали от изменчивой и крайне конъюнктурной политики США и вряд ли забыли, что во время своей предвыборной кампании Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «государство-изгой». На Востоке политика традиционно отличается последовательностью, а политики — памятливостью.

(сс)Saeima Джо Байден

Возможно, экспортные квоты в рамках договоренностей ОПЕК+, то есть, включая РФ, и подвергнутся изменениям, но это будет связано не с антироссийской позицией стран Залива, а вызвано прагматичными соображениями. Сверхвысокие цены на нефть невыгодны традиционным экспортерам нефти, поскольку после преодоления определенного ценового барьера (сейчас он находится на уровне около 150 долл. за баррель при текущих котировках около 120 долл.) произойдет взрывной рост нефтедобычи методом фрекинга, что, в свою очередь, чревато обвалом рынка. В рамках соглашения ОПЕК+ неизбежно продолжение регулярных консультаций с целью удержать котировки в разумном коридоре. Геополитическая ситуация, как и всегда, будет продолжать оказывать значительное влияние на нефтяной рынок, но государства Залива и Россия явно намерены продолжать сотрудничество исходя из общих интересов, а не указаний с Запада.

Разочарованные в эффективности своих антироссийских санкций США и европейские союзники болезненно ощущают эффект бумеранга: негативные последствия их действий все более сказываются на социально-экономическом положении стран коллективного Запада. Попытки смягчить для себя результаты собственной политики не только в сфере энергетической, но уже и продовольственной безопасности не означают отхода от стратегического антироссийского курса. Наоборот: понимание бесполезности и рисков для Запада санкционного давления приводит их к выводу о необходимости усилить давление военное. Рост военных поставок киевскому режиму, в том числе ракетных систем залпового огня, способных вести огонь по российской территории, говорит о смене приоритетов в западной гибридной войне против России: неся убытки от собственных антироссийских санкций, США и их союзники делают ставку на победу Киева «на поле боя», как уже заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Эскалация боевых действий на Украине с непредсказуемыми последствиями становится неизбежной.