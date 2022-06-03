Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона не исключает возможности обстрела Крыма американским вооружением. Об этом чиновник сказал в интервью YouTube-каналу Politeka.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Крым наш. Наш, украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», — сказал он, отвечая на вопрос о том, запретил ли Вашингтон использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в ближайшее время будут поставлены Киеву, против полуострова.

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Заявление Арестовича обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что украинский чиновник подобными заявлениями доказал в очередной раз, что для Киева обстреливать территории, где проживают украинские граждане, является нормой — и Украина это даже не скрывает. Иные также добавили, что Крым — это Россия, и Россия ответит, если Киев попробует это осуществить.

«Выходит, советник президента мечтает, чтобы украинские военные обстреливали украинские территории и убили украинских граждан? А вообще, никакой гражданской войны на Украине нет, ага», — написал Анатолий Е.

«Да никто в вас не сомневался! Не забудьте потом ответку просчитать», — добавил It’s _me.

«Чего ж они там курят-то такого?» — недоумевает Валерия.

«А мы ничего анонсировать не будем. Просто вдарим. Сюрпризом», — написала Горгуся.

«Здесь важно, что Россия считает, что Крым российский», — подчеркнул 23 43.

«Да, лучший способ оптимизировать спасение своих подопечных — это разбомбить их демократическими бомбами. Американцы всегда так спасали», — с сарказмом пишет Ilona K.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«Какой же урод. Крым — «наш», и поэтому будем его обстреливать. И ведь несет это просто назло, назло людям, отказавшимся от Украины, а не из тех соображений, что они «свой любимый» Крым хотят «освободить», — отреагировала Галина.

«Логика вышла из чата. Это «наши, украинские» территории, поэтому мы их будем бомбить. Ну зато этим показал, что они сами же и лупят по своим территориям, так как считают это нормой», — написала Fox.

«Ну, пускай считают. Главное, что Россия так не считает и будет рассматривать удар по Крыму ударом по своей территории со всеми вытекающими», — добавил MagnumCrab.

«Так тем самым он подписывается под тем, что Украина бомбит свои территории без причины и следствия», — отметила Larisa.

«То есть если Крым «украинский», то его можно обстреливать ракетами, убивая «своих, украинских» граждан? Или он так завуалированно хочет сказать, что все, кто там живёт, должны быть убиты и Крым возвращен пустой? Судя по тому, что обстреливают регулярно Херсонскую область, подконтрольную России, — тех, кто там живёт, они тоже уже не считают своими людьми. С каждого утюга говорят, что вернуть «оккупированные территории», но никто ни слова не говорит про людей на этих территориях…» — написала Кsenia.

«Кто хочет мира, говорит о мире. Кто хочет войны — говорит о войне!» — пишет Гость.

«Парень готовится потерять страну, точно говорю», — с сарказмом написал Вениамин И.

«Хорошая тактика — бить по своим территориям. Я так понимаю, скоро стоит ожидать ударов ВСУ по Киеву и Львову», — подытожил Владимир С.

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