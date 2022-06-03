«Обезьяне дали гранату!» — Киев сам установит дальность ударов РСЗО HIMARS
Киев самостоятельно примет решение о дальности ударов с установок HIMARS, предоставленных Соединенными Штатами Америки. Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк.
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Заявление американского дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило заявление американского посла.
«Настало время для ударов по центрам принятия решений», — написал Алексей.
«А почему бы в случае обстрела российской территории не потопить один-другой авианосец американцев? Лёгкий такой намёк», — с сарказмом отметил Леонид Б.
«Американцы понимают только язык силы», — добавил Алексей.
«За каждый удар по территории России нужно бить по базе американцев в Сирии или Ираке или кораблик какой затопить», — добавил Andriy S.
«Они не будут против, если и до них что-то долетит?» — задалась вопросом Vlasta.
«Им кто-то должен сказать, что в военкоматах в России уже очереди, хотя мобилизации нет. И мы, бывшие военные, щадить никого не будем, это вам не регулярные дисциплинированные войска», — написал Ilya.
«Подлодки РФ не дремлют у берегов США!» — не без сарказма прокомментировала Tatiana G.
«Решили смертный приговор себе подписать», — пишет Olli.
«Ещё есть вариант, что не дойдёт это вооружение до точки назначения», — добавил «Ой, да Ладно».
«Американцы плавно подходят к своему завершению. Шведы кивают и прищуриваются, вглядываясь в тьму веков», — с сарказмом отреагировал Grix A.
«Дай Бог, чтобы не доехало до пункта назначения!» — выразила надежду Елена П.
«За решение о передаче РСЗО придется ответить. Даже если марионетка-наркоман Зеленский не признается, что команду вести обстрел по территории России получил от американцев», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.
«Просто дают обезьяне гранату», — проиллюстрировала заявление американского дипломата Ольга С.
«Вашингтон хочет скорейшей смерти Украины? Что ж…» — с сарказмом комментирует Митрофанович.
«Похоже, послу [США] стоит опять задуматься над переездом в Польшу…» — добавил Павел Л.
«Если Россия знает (или узнает позже), где они будут размещены, в чем проблема туда долбануть?..» — написала Анна.
«Я полагаю, мы не будем ждать, пока установки прибудут на место своей «работы»?..» — поинтересовался Randis.
«НАТО прощупывает границы дозволенного…» — отметил Sutashiku.
«Зачем они это делают, зная, что у нас есть ракета, способная облететь землю и попасть в необходимую точку?.. Провоцируют, хотят затяжной и разрушительной войны, твари. Плевать на людей!..» — не выдержала Кристина.
«Не угомонятся, пока по полной не получат. Надо уважить недругов», — с сарказмом подытожил «Я».