«Чтобы не было «а за шо»?» — Сеть об ударах по центрам управления Украины
Россия готова нанести удары по центрам принятия решений, если Украина попытается применить по российской территории полученное от США вооружение. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
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Заявление Медведева обсудили в мессенджере Telegram.
«Надо делать заранее, чтоб отбить желание», — написал Петр.
«Центр принятия решений — это Пентагон», — добавил N-E.
«Вашингтон и Лондон», — пишет Vida.
«Польша, готовься», — отреагировал Max.
«Давно пора. И по Лондону, и по Варшаве, и по Вашингтону», — добавил Балерио Н.
«Так вроде это уже раньше говорили», — задумался Роман Ф.
«Что значит, «если Киев использует эти системы?» Нет… США для музея поставляют оружие. Калибровать сразу, на подлете», — призвал Sergey.
«Может, уже не Киеву говорить, а Западу, — удар по логистике в Польше, например», — задался вопросом один из участников обсуждения.
«Сколько недовольства в комментариях, а всё ведь просто — правительство РФ не хочет, чтобы противостояние вышло за рамки СВО и превратилось бы в полноценную войну. Я думаю, все прекрасно понимают, кто в ней выиграет. Но жертв среди мирного населения будет гораздо больше», — отметил Млечный Путь.
«А чего ждут?» — недоумевает Konstantin.
«Интересно, а что бы американцы сделали, поставь мы вооружения их противнику?..» — спросил А. А.
«А зачем ждать? Работать надо на упреждение», — считает Alexey.
«Сначала испытывают терпение России, смотрят, как она грозит несколько раз, но ничего не делает. Дальше идёт расслабон — а, ничего не делают, значит, можно дальше наглеть. И вот на их расслабоне просыпается Россия. Именно такие картины я наблюдаю. А нервным, импульсивным, способным на необдуманные поступки в политике делать нечего. Это мы сейчас прекрасно наблюдаем на примере Европы с их санкционной истерией, когда слово не воробей и назад не вернёшь», — написала Svetlana.
«Надеюсь, украинцы услышали? Чтобы не орать: а нас за что?» — пишет UPD.
«Обещали за Донбасс ответить — пришли. Сказали, что ответим по центрам решения, значит ответим», — добавила Ekaterina.
«Это реально последнее предупреждение!» — подытожил Игорь.