Депутаты молдавского парламента 2 июня поддержали введение в республике запрета на ретрансляцию телепрограмм из России и ряда других стран. Соответствующий законопроект предполагает запрет для стран, в которых не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, что касается и России. Вместе с тем депутаты парламента Молдавии сделали исключение для стран Евросоюза, США и Канады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода слова

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на схожесть действий молдавских политиков с тем, что последние восемь лет происходило на Украине.

«Всё идёт по украинскому сценарию…» — написал Odessa @ Volgograd.

«Демократия, свобода слова и плюрализм мнений», — иронизирует Kobzoshka.

«Григорьевна (президент Молдавии Майя Санду — О. П.) все-таки большая умничка! Когда Молдавия войдет в состав России и газ, и топливо на заправках будет гораздо дешевле и рынок сбыта для аграриев огромный», — с сарказмом добавил Михаил.

«Верным путем идут господа! Один к одному повторяют путь Украины!» — пишет Jjka.

«Даже российских новостей боятся», — написала Ирина Р.

«Всё ближе и ближе к победе в будущем «Евровидении», — пошутил ZOV, проводя аналогию с Украиной.

«О! Всё, как на Украине, только ускоренный вариант», — добавила Лея.

«Свобода слова по-европейски», — иронизирует «АА».

Parlamentul Republicii Moldova В молдавском парламенте

«Сценарий не меняется…» — прокомментировала Рина.

«Британцы признали, что проект «Украина» провалился. Взялись за Молдавию», — отметил Алексей.

«Да, Молдавию готовят. Колония, такая колония… Что прикажет хозяин, то и чудят. Народ молдавский жалко, трудолюбивый… и по сути своей не воинственный…» — добавил «А».

«В Молдавии всегда были ограничения с российским телевидением, а когда началась спецоперация на Украине, — запретили совсем, либо транслируют старье и в записи!!!» — отреагировала Наталья Л.

«Это способствуют пробуждению любопытства у населения», — написала Татьяна П.

«Анализировать — это зло. Зомбирование населения — это супер!» — с сарказмом пишет Olya L.

«Ладно. Запретили. Это опустит разве цены на продовольствие? Может бензин сразу подешевеет?» — недоумевает Designcannes.

«Санду это просто марионетка. Их, этих кукол, у американского театра Карабаса-Барабаса много», — комментирует новость Александра.

«Но российский газ не запретили, так? Какая избирательная демократия…» — с сарказмом отметил Vlad.

«Газ им отключить за долги!» — призвала Галина.

«Молдавия наступает на те же грабли, что и Украина. Молдаване против, но их не спросят», — подытожила Katya.

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