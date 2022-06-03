Сети об ударах по украинским центрам принятия решений: «Давно пора!»
В соцсетях 3 июня активно обсуждается заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Москва готова нанести удары по центрам принятия решений, если Киев попытается применить по российской территории полученное от США вооружение.
«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у Вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
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Он уточнил, что под центрами принятия решений имеются в виду украинское минобороны, Генеральный штаб и другие ведомства. Все они находятся даже не в Киеве, подчеркнул Медведев.
«Надо было давно нанести», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Денис П.
«Давно уже пора», — соглашается dm snegov.
«Последнее китайское», — отметил Mirs P.
«Я всё жду, когда это будет», — пишет Red I.
«Да давно пора», — считает Николай К.
Александр Z. отметил, что это назревшее решение, так как украинские власти «не понимают язык дипломатии».
«Где-то мы это уже слышали… Пора бы и выполнить обещания», — отметила Инна Х.
«Чего ждать, я не пойму. Бейте эти центры уже сейчас», — оставила эмоциональный комментарий Евгения.
Пользователь с ником Победа также считает, что пришло время ударов по центрам принятия решений: «Украинцы лупят по приграничным областям безнаказанно!»
«Давно пора, хватит лояльничать», — рассуждает Светлана О.
«Давно надо было», — отметил Антон.
«Надеюсь, это последнее китайское предупреждение», — подытожил обсуждение Сергей.