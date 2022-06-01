Администрация президента США Джо Байдена встала в позицию обороны после объявления о своем решении отправить Украине современные реактивные системы залпового огня, отвергая критику о том, что данное решение только затягивает конфликт. Однако американские интернет-пользователи продолжили осуждать отправку новой партии оружия Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Нам не нужно быть там. Только представьте, насколько безопасными будут наши школы и продуктовые магазины, если в них будут поступать такие деньги, какие США отдают Киеву», — пишет @bags_girl.

«Это замечательно, но пришло время добиваться мира, перемирия и переговоров. Чем дольше идет война, тем больше невинных людей погибнет. Украине и всему миру нужна дипломатия высшего уровня, чтобы приложить больше усилий для прекращения войны», — отмечает @smashed_crab_.

«Мы должны посылать передовые ракетные системы в наши школы», — указывает @goodrundog.

«Разжигание конфликтов вместо мирных усилий служит лишь злобному милитаризму», — осуждает @GDANIELDS.

«Помните, как СМИ кричали, что Трамп собирается втянуть нас в третью мировую войну? Хорошие были времена», — отмечает @ChadHawkins7.

«Администрация Байдена действительно хочет, чтобы произошла третья мировая война!» — восклицает @mike727johnson.

«Напомню, что американские компании приобрели 17 миллионов акров земли на Украине. Если вы думаете, что эта война — за демократию, вам нужно подумать еще раз», — советует @arturckm.

«Они продержатся максимум несколько часов, прежде чем их выведут из строя. Хорошая новость для американских производителей оружия. Хорошая новость и для Украины, поскольку чем быстрее закончится оружие, тем быстрее они перестанут управляться США и политиками ЕС и заключат мир», — рассуждает @Finbar_Markey.

«Рай для торговцев оружием! Украине придется платить за всю эту бесполезную поддержку… это не путь к достижению мира», — осуждает @VladaMata.

«Но… вы месяцами говорили мне, что Украина побеждает. Зачем тогда это?» — иронизирует @Dddanttte2.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американских ракет, способных атаковать территорию России. В то же время американские СМИ регулярно сообщали о различных точках зрения на этот вопрос и высокой вероятности принятия другого решения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Как сообщало ИА REGNUM, Украина утверждает, что не будет применять реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев хочет получить от Вашингтона, для ударов по территории России.