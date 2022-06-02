Американская актриса Эмбер Хёрд осталась недовольна решением суда по делу против ее экс-мужа Джонни Деппа, заявив, что она «разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин». Актриса сослалась на то, что якобы ее права на свободу слова были нарушены и что во время разбирательства она якобы несправедливо стала жертвой оскорблений в интернете.

Mark Fugarino Голливуд

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

В свою очередь Джонни Депп выразил благодарность за то, что «шесть лет спустя присяжные вернули мне жизнь».

Речь идет о шестинедельном суде, в котором рассматривались взаимные иски актеров друг против друга. Депп и Хёрд обвинили друг друга в клевете. При этом актер потребовал бывшую жену выплатить ему $50 млн за то, что она обвинила его в насилии, а Херд в ответ потребовала $100 млн. В результате актрису обязали выплатить компенсацию в размере $15 млн, а Деппа в $2 млн.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Самое смешное, что после того как Хёрд сказала, что люди должны иметь возможность говорить свободно и открыто… она деактивировала комментарии в Twitter», — пишет @Carlos__Thadeu.

«Она может делать всё что хочет, пора переходить к более важным вопросам», — отвечает @tttammy66.

«Единственным справедливым решением было бы присудить каждому по одному доллару», — считает @DLHenson1.

«Это не шаг назад для женщин, а шаг вперед для всех жертв насилия. Это признание того, что мужчины также могут быть жертвами насилия со стороны сильных и властных женщин», — комментирует @AnnieEl27.

«Присяжные вынесли решение против Эмбер Хёрд по всем трем пунктам обвинения. Другими словами, они не поверили ее истории и решили, что она опорочила Деппа, что и показали факты. Они приняли решение в ее пользу по одному небольшому пункту, касающемуся конкретной детали, о которой сказал его адвокат. Это была явная победа Деппа», — считает @LikeLoveBe.

Caroline Bonarde Ucci Джонни Депп

«В конце концов справедливость восторжествовала (редкое явление в наши дни): но самое главное, как и хотел Джонни Депп, чтобы правда стала известна; о том, как он пережил ад от рук Эмбер Хёрд, причем Джонни был настоящей жертвой плохого обращения и клеветы со стороны Эмбер», — уверен @Kr0n0mAt3.

«Я так рада за Джонни Деппа. Я всегда была его поклонницей и верила ему с самого начала. Всегда думала, что в Эмбер Хёрд есть что-то странное. Никогда не верила ей ни на секунду. Надеюсь, теперь он сможет снова начать сниматься в кино», — пишет @ArleneJorgense2.

«Она она отбросила права женщин назад, а не присяжные. Она должна была потерять больше», — указывает @WitchWarlock01.

«Единственный человек, который пагубно повлиял на права жертв насилия, — это сама Эмбер», — соглашается @ShawnDuffy_.

«Эмбер пора двигаться дальше и прекратить преследовать Джонни. Ее разоблачили, и ничто, что она может сделать, не исправит того. Двигайтесь дальше, Эмбер, не смотрите на то, что вы потеряли. Удачи!» — советует @irvinggan.