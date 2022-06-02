В Великобритании авиакомпании в преддверии платинового юбилея королевы отменяют рейсы. Туристический гигант Tui заявил об отмене шести рейсов в день до конца июня, это означает, что около 34 тысяч человек не смогут улететь в отпуск. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что авиакомпании и туристические компании «перепродали» билетов и туров больше, чем они могли, несмотря на предупреждения правительства. Подобные перебои в работе транспорта наблюдались и на Пасху, в связи с этим министр посоветовал главам транспортных компаний решить проблему, чтобы подобного не происходило летом. Представители авиакомпаний объясняют, что отмена рейсов связана с нехваткой рабочей силы после пандемии COVID-19, во время которой международные авиаперелеты были невостребованы, а тысячи сотрудников сокращены.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Christoph Wilhelms TUI

Некоторые пользователи отметили, что практика оверселлинга и овербукинга достаточно распространена среди авиакомпаний и турагентств, поэтому они не удивлены тому, что британцы столкнулись с ними во время выходных.

«Я не понимаю, зачем продавать билетов на рейс больше, чем на него может поместиться», — отметил @AnotherUKVoice.

«Добро пожаловать в индустрию авиакомпаний», — ответил @hairybads.

«Если министр транспорта не знал о практике овербукинга на ряд рейсов, тогда он носит свой портфель зря», — считает @fatbloke_al.

Часть комментаторов считают, что из-за перебоев в работе аэропортов проблема с отменой рейсов решится сама собой, потому что люди перестанут пользоваться самолетами и «недобросовестными» туроператорами.

«Потребитель скоро начнут отменять, а не бронировать свой отпуск из-за всех проблем, которые им доставляют Tui и EasyJet. Авиакомпании и аэропорты скоро не будут волноваться ни о чём!» — прокомментировал @forlornhope666.

«Я так и поступлю. На этих выходных планировал забронировать отдых через Tui, но теперь я этого делать не собираюсь», — отметил @llovell6974.

В комментариях предположили, что проблемы с отменой рейсов касаются в первую очередь родителей с детьми, они составляют большую часть потребителей, и они в первую очередь будут отказываться от услуг авиакомпаний и туроператоров.

«Я определенно думаю, что семьи не хотят таскать детей по травмирующим очередям, зная, что их каникул может не быть. Поэтому напряженные родители будут бронировать что-нибудь поближе к дому», — предположил @forlornhope666.

Часть пользователей написали, что с подобными проблемами люди сталкиваются по всему миру, и сотрудников в авиакомпаниях не хватает не только в Великобритании.

«Мне нравится винить в каждом кризисе на планете Brexit, но это глобальная проблема. Я бы больше склонялся к обвинению крупных компаний в том, что они увольняли персонал во время ковида. Теперь им приходится обучать новый персонал, тогда как первоначальные сотрудники занялись вещами получше», — считает @Tuppence_abag.

Ряд комментаторов напомнили, с чем столкнулись авиакомпании во время пандемии, и отметили, что им нужна помощь с «возвращением». Также пользователи обвинили правительство в том, что сейчас авиакомпании не могут предоставлять качественные услуги.

Ken Fielding Самолёт авиакомпании Tui Fly

«Я слышал, то же самое касается отелей, автобусных компаний, туроператоров. Но как должна, по-вашему, работать туристическая индустрия? Потери были огромными за эти два года. Защита клиентов тоже была — стопроцентный возврат даже за форс-мажорные обстоятельства», — напомнил @Mapet63 438 811.

«Шаппс помнит, что его правительство кричало о «дне свободы», о том, что «всё закончилось»? Они хотели вернуть экономику в нормальное состояние до того, как она была готова, они способствовали тому, чтобы люди переставали носить маски, что привело к распространению ковида, из-за чего, в свою очередь, возвращение на работу замедлилось еще больше?» — напомнил @JamesJo64 540 595.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что люди не возвращаются на работу в авиаиндустрии или даже не рассматривают работу в аэропортах, потому что зарплаты, которые предлагают работодатели, ничтожно малы.

«Люди не смотрят на работу в аэропорту Манчестера как минимум из-за того, сколько им придется заплатить для проезда туда. Но туда не стоит идти и за те гроши, которые они предлагают в качестве зарплаты», — рассказал @ianhpeters.

«То же самое в Гатвике, вроде бы рядом с Лондоном, но можно уехать в небольшой город и там получать больше», — согласился @beaglebugle.