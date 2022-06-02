Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что большинство иностранных наёмников, принимавших участие в боях на стороне Украины, было уничтожено Вооружёнными силами России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«Ой, как неудачно получилось — сафари не задалось», — отметил Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что благодаря своему профессионализму и, как следствие, эффективности российская армия стёрла с лица земли множество иностранных военных преступников, а также отбила желание у их последователей даже приближаться к зоне конфликта с Россией.

«А остальные просто бегут оттуда с жалобами, что так дела не делаются», — пишет Виктория С.

«Это те, которые всё-таки решились против России воевать. Большая часть иностранцев просто дёру дала, как только осознала, что им уготована стопроцентная смерть», — считает Виктор М.

«Выжившие иностранные наёмники ищут пути бегства, т. к. правила Женевской конвенции на них не распространяются и в элитный плен их брать никто не будет. Хотели подзаработать, да что-то не срослось», — написала Анастасия Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что иностранные наёмники, которые вознамерились вступить в бой с российской армией, судя по всему, неправильно расставили жизненные приоритеты.

«Жили бы и жили у себя в стране, семьи строили… нет, приехали кому-то что-то доказывать, зачем-то им убивать понадобилось. И свою жизнь угробили, и с собой в могилу ещё окружающих забрали», — указывает Оксана Т.

Часть людей полагает, что наёмники со всего света, очевидно, привыкли сражаться с туземцами, но забыли, что такое столкновение с одной из лучших армий мира.

«Нашим военным за это надо отдать должное. Так они этих пособников нацистов ликвидировали, что у остальных отбилось любое желание поддерживать киевский режим», — отметил Тимур М.

«Наши солдаты определённо молодцы! Не дали возможности этим жестоким и безжалостным иностранным наемникам, которым было вообще плевать, кого убивать и за что, творить все эти бесчинства. Больше не полезут помогать Украине. Понимают, что с нами сражаться — себе дороже. Надеюсь, и с нацистскими подразделениями разберутся в скором времени!» — пишет Эльвира Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«А как еще нужно было поступать? Эти люди приехали специально, чтобы уничтожать наших солдат и местное гражданское население. За что боролись, на то и напоролись», — считает Велиор П.

Ряд пользователей указывает на то, что выжившие иностранные наёмники, которые попадут в плен, должны из этого плена попасть прямиком на виселицу.

«Считаю, что по наёмникам даже трибунал проводить не надо. Они должны быть казнены сразу же после того, как дадут показания следователям», — поделился своим мнением Александр Б.

«Ну вот, и выплачивать ничего не надо Киеву. Наёмники погибли — оплачивать их услуги больше не надо», — подметил Пётр Б.

Напомним, 2 июня официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что большинство иностранных наёмников, принимавших участие в боях на стороне Украины, было уничтожено Вооружёнными силами России. Конашенков отметил, что такая печальная судьба настигла иностранцев из-за их крайне слабой подготовки.