«Хватит плодить дебилов!» — Сеть об уходе России от Болонской системы
Заявление главы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова о том, что, несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
«Главное, чтобы был единый формат обучения, чтобы всякие шакалы Табаки не пытались переписать нашу историю», — указывает Осип Ш.
Многие пользователи пришли к выводу, что России пора избавляться от всех тех западных образовательных систем, которые загнали некогда одно из лучших в сфере образования государство в стойло посредственности.
«Этого недостаточно, конечно, но зато от навязанных Западом инициатив избавимся, которые были направлены на деградацию нашего населения», — считает Тимур М.
Некоторые комментаторы отмечают, что без мощной и эффективной системы образования российскому народу не выстоять в этом суровом мире.
«Мы сейчас должны особое внимание уделять образованию, потому что именно оно является залогом качественных кадров и развития всей страны в целом», — пишет Игнат А.
Часть людей посчитала, что Минобрнауки РФ не додавливает, потому что со слов Фалькова получается, что болонская система в России по факту остаётся.
«Так и не стало ясным, чем эта «неболонская» система разительно будет отличаться от болонской. То же самое, только сверху ещё что-то добавили. Чиновники точно ли поняли, что от них требовалось сделать?» — задаётся вопросом Ольга Н.
«Судя по всему никакой ликвидации болонской системы не будет и в помине, а добавится ещё одна заморочка под названием «специалитет», чтобы студенты совсем рехнулись», — написал Viktor H.
Ряд пользователей указывает на то, что Россия получит намного больше высококвалифицированных специалистов, если высшее образование будет полностью бесплатным.
«Настоящая патриотическая реформа в российском образовании произойдёт тогда, когда отменят полностью ЕГЭ, сделают обучение в ВУЗах бесплатным и добавят железобетонные направления на работу после обучения. Всё! Будьте людьми, дайте народу то, что он заслужил!» — обращается Агаси В.
Нашлись и те, кто призвали российских министров не спешить, а заниматься уходом от Болонской системы аккуратно, не вредя образовательной системе Российской Федерации.
«Начать с чего-то всё равно надо. Но не стоит забывать, что требования к нашим реформаторам высокие — хватит плодить дебилов, нам нужны высококлассные специалисты. Причём развитые в самом широком плане. Граждане должны в совершенстве знать, как техническую, так и гуманитарную составляющую нашего бытия», — поделился своим мнением Тимур М.
«В любом случае все реформы в сфере образования ещё будут обсуждать с экспертами и союзами педагогов. Тут главное всё по уму сделать, а не хоть бы что, лишь бы не то, что было. Мы так уже угробили свою страну в 90-е. Не надо наступать на те же самые грабли», — призывает Казимир К.
Напомним, 2 июня глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил в интервью «Коммерсанту» о том, что, несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет.