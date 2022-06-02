Депутат украинского парламента Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России поставляемыми Вашингтоном киевскому режиму ракетами. Об этом он заявил 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

«Мы берем на себя определенные обязательства, но там, как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — прокомментировал политик намерение Вашингтона поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории.

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Заявление депутата Верховной рады обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения слова украинского депутата возмутили.

«Обязательства и руина (Украина. — О. П.) — это оксюморон», — написал Grix A.

«Так игриво… На кого Бог пошлёт!.. Безумные…» — отреагировала Надежда Е.

«Боже, ну не учатся на ошибках. Один (Зеленский. — О. П.) уже трынданул языком про ядерное оружие…» — добавил «С».

«Не злите русских…» — призвала Olga S.

«Попробуют по России пульнуть, бумеранг прилетит мгновенно. Уверена, Россия не делает громких заявлений, сделает тихо, уверенно и наверняка без промаха», — написала Валентина Б.

«Ну как полетит, так и обратка прилетит, ибо правило бумеранга никто не отменял…» — отметила Missmyrlika.

«Ответку не боятся?..» — поинтересовалась Наталья М.

«Как всегда: их обязательства — это пустое место… Как и они сами…» — прокомментировала заявление украинского политика Ксения.

«Зато российские [ракеты] полетят куда надо», — добавил Иван.

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«Значит, нужно усилить уничтожение путей доставки, мест передачи и хранения…» — считает Vadim.

«Ну что, украинцы, теперь понятно, что бежать нужно, и чем быстрее, тем лучше. Ведь угробят вас такие вот «стратеги», прости, Господи!» — отреагировал Владислав.

«Гарантии они давали Байдену. Ага», — написала Манюня Б.

«Все подобные депутаты на заметке теперь», — добавил Борис.

«Какие гарантии? Этим лжецам верить нельзя! Страна, захотевшая стереть Россию с лица Земли, не будет исполнять никаких договоров и гарантий. Они сейчас и переговоры закончили, потому что если они с нами договорятся и снова нарушат договор, весь мир тогда поймёт, кто фашисты. А договор они нарушат — к гадалке не ходи. Весь мир отвернётся (который якобы за них, ведь для них Европа — это весь мир) и они будут обречены. Хотя и так уже обречены. Надеюсь, никаких переговоров не будет, пока СВО не завершится. А потом можно и поговорить», — прокомментировала новость Юлия.

«Да, ракеты, они такие капризные, куда хотят, туда и летят… Могут и вовсе не полететь никуда и взорваться ещё по пути на фронт или на складе…» — с сарказмом подытожила Наталья А.

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