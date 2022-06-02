Заявление генерального секретаря Интерпола генерала Юргена Штока о том, что значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму западными странами, без сомнения, в итоге окажется в руках представителей организованной преступности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Помните басню про мартышку и очки? Так здесь еще хуже, тут мартышки и оружие», — считает Данил М.

Многие пользователи были искренне удивлены, что такой очевидный вывод доходил до главы Интерпола столь долго.

«О! Очухались внезапно! Осознали вдруг! Но вот незадача — не знают, что теперь со всем этим делать», — пишет Оксана И.

Некоторые комментаторы отмечают, что теперь западное оружие, которое не успеют демилитаризировать Вооружённые силы России, в конечном итоге попадёт в Европу и принесёт много зла местному населению.

«А о чём вы думали, когда выделяли оружие Украине? Когда отправляли туда зэков и мародеров со всего мира, о чём мысли были? Ненависть к России заслонила разум? Ну тогда пусть ваше оружие в итоге по вам и ударит. Мы как бы не против», — отмечает Игнат А.

Часть людей полагает, что Западу уже поздно пить боржоми, потому что на Украину было поставлено уже так много вооружения, что любая террористическая организация может спасть спокойно — ей будет где обзавестись оружием.

«Рассуждать об этом уже поздно! Где был этот дед из Интерпола со своим веским словом, когда Запад принимал решение отправить на Украину всё это вооружение? Эти поставки оружия уже распродали различным преступным, в том числе и террористическим, группировкам, сейчас это оружие будет стрелять уже в вас», — указывает Sergey K.

Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция Торговля оружием

Ряд пользователей указывают на то, что западные страны прекрасно знают, что собой представляет киевский режим, но они всё равно осуществляют поставки вооружения в эту погрязшую в коррупции страну.

«А не хочет ли этот генсек сказать этим, что киевский режим распродаёт на стороне вооружение, поставляемое ему с Запада? Нет ли тут закваски для будущего обвинения режима Зеленского в спонсировании мирового терроризма?» — задаётся вопросом Дмитрий И.

«Оружие на Украине уже давно распродается налево и направо. Представители теробороны украинской выставляли в интернет на продажу оружие. Это те, которым просто так вручали автоматические винтовки, не фиксируя даже, кому достался какой ствол и с каким номером», — подметила Анна И.

Нашлись и те, кто отмечает, что Запад, судя по всему, намеревается отхапать в конфликте на Украине намного больше, чем потеряет из-за распространения оружия на чёрном рынке.

«Этот Шток произнёс вслух самый очевидный факт. Поставляя оружие на Украину, они только усугубляют конфликт. С этим уже даже Интерпол не спорит. Но руководство западных стран беспокоит, скорее всего, другой вопрос: каким образом Киев будет расплачиваться за предоставленное вооружение? Нет ли тут надежды у ЕС, что территориями?» — задаётся вопросом Диана В.

Напомним, 2 июня агентство Associated Press опубликовало материал, согласно которому генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток заявил о том, что значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму западными странами, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности.