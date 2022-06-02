Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что любое взаимодействие между Кремлем и Белым домом фактически отсутствует, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Нечего контактировать с полудурками!» — считает Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное стечение обстоятельств не должно у кого-либо вызывать удивление. Граждане, наоборот, считают странным, что это произошло только сейчас, учитывая поведение Соединённых Штатов Америки, которые из года в год проводили агрессивную политику в отношении России.

«Ой да! Было бы с кем там вообще разговоры вести, в этом Белом доме! А то там сморщенный смурфик с манией величия обитает, который здоровается с невидимыми друзьями. Нужны нам больно такие контакты», — отметил Сергей С.

Некоторые комментаторы напоминают, что постояльцы Белого дома сами приняли решение о разрыве отношений с Российской Федерацией.

«Да и неудивительно, что контактов больше нет. Как мы с ними можем вообще контактировать, они же там у власти все больные! Сами в своё время с нами контакты разорвали», — напомнила Зульфия С.

Часть людей полагает, что Кремлю сейчас ни к чему возобновлять отношения с той Америкой, которая осуществляет военные поставки на Украину и стремится задушить российскую экономику.

«На кой-фиг нам вообще контактировать с этим Белым домом? С точно таким же успехом можно в ближайший дурдом сгонять и с местными обитателями пообщаться. И то, я уверен, больше пользы будет», — поделился своим мнением Сергей И.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Так, а смысл контактировать Кремлю и Белому дому? Что обсуждать, поставки вооружения? Ни к чему это не приведёт в итоге, как мы знаем. Пусть уж лучше Белый дом смотрит выступления Путина, ему нечего скрывать, он на весь мир освещает позицию России», — указывает Дмитрий А.

Ряд пользователей указывают на то, что любые попытки добиться адекватного разговора со стороны Белого дома оборачивались для российского руководства большим разочарованием, поэтому не стоит сейчас тревожить эту рану.

«Американцы заинтересованы только в продолжении конфликта на Украине и мечтают нас ослабить за её счёт. Договориться не получится, потому что США хотят нашего уничтожения», — уверена Марьяна К.

Нашлись и те, кто уверен, что подвижки по восстановлению контактов между Кремлём и Белым домом могут начаться, когда с поста президента США уйдёт Джозеф Бейден и его сменит более адекватный американский политик.

«Как по мне, лучше России дождаться нового президента в США. С этим Байденом вообще не с руки разговоры разговаривать. Ты ему про Ерёму, а он тебе про Фому. И так во всём. Были же серьёзные встречи на самом высшем уровне, хотели гарантии безопасности получить, предлагали дружбу и взаимоуважение. Что мы в итоге получили? Поставки вооружения на Украину и самые сильные санкции за всю историю. Нет уж, спасибо», — написал Геннадий В.

Напомним, 2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что любое взаимодействие между Кремлем и Белым домом фактически отсутствует.