Вашингтон обеспокоен намерением Российской Федерации «установить институционный контроль над украинскими территориями, включая Херсонскую область». За такие действия России в США пообещали усилить санкции. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

Заявление американского политика обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения недоумевают, о каком усилении санкций может идти речь, если санкции, как оказалось, вредят странам ЕС и США.

«Угрозы века», — иронизирует Татьяна.

«Кто-то ещё боится слова санкции?» — смеется «Нервный чай».

«Это ж какие они тогда санкции введут за присоединение Киевской области… У-у-у-у!!!» — шутит Сергей С.

«Может перестать им нефть продавать и уран к зиме поближе?» — в свою очередь предложил Гога.

«Против присоединения ЛДНР они уже не возражают, стало быть?» — поинтересовалась Жанна.

«Напугали-то как! Россия от санкций только крепнет, а Европа только гибнет экономически», — смеется Elena E.

«Чтобы сняли санкции, нужно Николаев с Одессой присоединить к РФ», — с сарказмом добавил Анатолий.

«Они решили, что рубль должен стоить 20 долларов?» — смеется Markn.

«Интересно, ещё более жёсткие санкции — это какие? Заставят нефть и газ не качаться из скважин? Запретят хождение российского рубля на территории России или запретят проживание россиян на территории России? Что ещё можно придумать? Вроде все остальное уже запретили…» — пишет Дмитрий Е.

«Чтобы доллар был вместо туалетной бумаги», — шутит Василий.

«Тогда и топливо ваши граждане дороже будут покупать», — добавил Александр R.

«Интересно, что ещё?.. Все, что они ввели, — все вредит в первую очередь Европе, нежели России…» — отреагировала Анна.

«Вводите. Без проблем», — написала Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Только ради санкций нужно присоединить», — иронизирует Kotto.

«Даешь жителям США бензин по 20$ за галлон… Это будут суперсанкции против России», — смеется Елена.

«Ждем доллар по 30?» — поинтересовалась Yulia V.

«Пускай усиливают, быстрее загнутся», — написала Гюлюш.

«Ой, что у них там еще есть по прайсу?» — смеется Yelena E.

«Ну дайте им слюной побрызгать…» — с сарказмом прокомментировал Касьян.

«Ну так чтобы конгресс США не перегружать работой, стоит заодно подумать об Одессе, Николаеве, Запорожье и ещё нескольких? А то ведь притомятся за каждую область руки поднимать…» — с юмором пишет Сергей Г.

«Ждем-с! Можно уже за праздничным столом тосты говорить: «Ну… за санкции!» — подытожила Svetlana.