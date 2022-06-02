Сеть: «Кто-то ещё боится?» — США пообещали усилить антироссийские санкции
Вашингтон обеспокоен намерением Российской Федерации «установить институционный контроль над украинскими территориями, включая Херсонскую область». За такие действия России в США пообещали усилить санкции. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Заявление американского политика обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения недоумевают, о каком усилении санкций может идти речь, если санкции, как оказалось, вредят странам ЕС и США.
«Угрозы века», — иронизирует Татьяна.
«Кто-то ещё боится слова санкции?» — смеется «Нервный чай».
«Это ж какие они тогда санкции введут за присоединение Киевской области… У-у-у-у!!!» — шутит Сергей С.
«Может перестать им нефть продавать и уран к зиме поближе?» — в свою очередь предложил Гога.
«Против присоединения ЛДНР они уже не возражают, стало быть?» — поинтересовалась Жанна.
«Напугали-то как! Россия от санкций только крепнет, а Европа только гибнет экономически», — смеется Elena E.
«Чтобы сняли санкции, нужно Николаев с Одессой присоединить к РФ», — с сарказмом добавил Анатолий.
«Они решили, что рубль должен стоить 20 долларов?» — смеется Markn.
«Интересно, ещё более жёсткие санкции — это какие? Заставят нефть и газ не качаться из скважин? Запретят хождение российского рубля на территории России или запретят проживание россиян на территории России? Что ещё можно придумать? Вроде все остальное уже запретили…» — пишет Дмитрий Е.
«Чтобы доллар был вместо туалетной бумаги», — шутит Василий.
«Тогда и топливо ваши граждане дороже будут покупать», — добавил Александр R.
«Интересно, что ещё?.. Все, что они ввели, — все вредит в первую очередь Европе, нежели России…» — отреагировала Анна.
«Вводите. Без проблем», — написала Елена.
«Только ради санкций нужно присоединить», — иронизирует Kotto.
«Даешь жителям США бензин по 20$ за галлон… Это будут суперсанкции против России», — смеется Елена.
«Ждем доллар по 30?» — поинтересовалась Yulia V.
«Пускай усиливают, быстрее загнутся», — написала Гюлюш.
«Ой, что у них там еще есть по прайсу?» — смеется Yelena E.
«Ну дайте им слюной побрызгать…» — с сарказмом прокомментировал Касьян.
«Ну так чтобы конгресс США не перегружать работой, стоит заодно подумать об Одессе, Николаеве, Запорожье и ещё нескольких? А то ведь притомятся за каждую область руки поднимать…» — с юмором пишет Сергей Г.
«Ждем-с! Можно уже за праздничным столом тосты говорить: «Ну… за санкции!» — подытожила Svetlana.