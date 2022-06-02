Санкции Запада потребовали от российских экспортеров искать новые рынки сбыта своей продукции. Чтобы успешно выйти на новый рынок, товар должен быть конкурентоспособнее. С этим большая проблема — другая логистика, рост тарифов приводят к высоким ценам на российскую продукцию. Самый тяжелый удар по российскому экспорту нанесло укрепление рубля. Об этом ИА REGNUM рассказал Андрей Зубов, председатель правления Союза лесопромышленников Архангельской области.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Андрей Зубов

Владимир Станулевич: Россия временно или надолго покинула многие европейские рынки и должна выйти на рынки Азии. Что для этого необходимо?

Андрей Зубов: Действительно, Европа становится все менее привлекательной. Стоимость транспортировки пиломатериалов туда выросла в евро в три раза. Одновременно в России растут рублевые расходы на портовые, складские и терминальные услуги. К тому же в мире падает спрос на древесину. Когда у людей все хорошо, они занимаются строительством, а когда ситуация напряженная, строительством мало кто занимается. В Европе упал спрос на древесину, все склады затарены.

Владимир Станулевич: Наш разговор начинался с того, что российским экспортерам надо перейти с европейского рынка на азиатский…

Андрей Зубов: Рубль резко укрепился. Говорить о переходе на другие рынки при таком высоком курсе не приходится. Все транспортные услуги рублевые, в рублях вагон до Китая стоит 300 000 рублей. В рублях у нас зарплата работников, топливо, запчасти. Но укрепление рубля увеличило цену в валюте на 50%, настолько же снизилась конкурентоспособность нашего товара. Некоторое время мы сможем хранить его на складе, но пиломатериалы набирают влажность, синеют, портятся…

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

Владимир Станулевич: Какая цена кубометра пиломатериалов приемлема для китайского рынка?

Андрей Зубов: Надо чтобы кубометр стоил бы 500 долларов, а сейчас его продажная цена в Китае 380 долларов. На зарплату, сырье, его обработку, амортизацию оборудования мы можем потратить при такой цене 120 долларов или 12 000 рублей с кубометра. А стоимость попённой платы с аукциона обезличенной древесины в делянке достигает 3000 р/м3. Себестоимость после заготовки и вывозки доходит до 12 000 р/м3, а после распиловки при идеальном выходе готовой продукции в 50% себестоимость достигает 24 000 р/м3 пиломатериала. Мы пришли к тому, что надо останавливать производство.

Владимир Станулевич: При каком курсе рубля можно зайти на китайский рынок?

Андрей Зубов: 85 рублей за доллар. Такой курс более или менее понятен — хотя бы в ноль работаешь. А развивать производство экспортеры могут лишь при курсе рублей в 150 рублей за доллар.

Владимир Станулевич: Власти объясняют укрепление рубля нынешним торговым балансом, когда импорт сократился на две трети. Но есть же масса способов управляемо опустить курс до 85 рублей за доллар и там зафиксировать.

Андрей Зубов: России, если она хочет развивать промышленность и переориентироваться на новые рынки сбыта, выгодно девальвировать рубль. Конечно, если цель привлечь в страну импорт, тогда нужен крепкий рубль. Но цена этому — кризис российской промышленности и в первую очередь экспортеров.