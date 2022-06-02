Лесопромышленник: сильный рубль сокращает экспорт пиломатериалов
Санкции Запада потребовали от российских экспортеров искать новые рынки сбыта своей продукции. Чтобы успешно выйти на новый рынок, товар должен быть конкурентоспособнее. С этим большая проблема — другая логистика, рост тарифов приводят к высоким ценам на российскую продукцию. Самый тяжелый удар по российскому экспорту нанесло укрепление рубля. Об этом ИА REGNUM рассказал Андрей Зубов, председатель правления Союза лесопромышленников Архангельской области.
Владимир Станулевич: Россия временно или надолго покинула многие европейские рынки и должна выйти на рынки Азии. Что для этого необходимо?
Андрей Зубов: Действительно, Европа становится все менее привлекательной. Стоимость транспортировки пиломатериалов туда выросла в евро в три раза. Одновременно в России растут рублевые расходы на портовые, складские и терминальные услуги. К тому же в мире падает спрос на древесину. Когда у людей все хорошо, они занимаются строительством, а когда ситуация напряженная, строительством мало кто занимается. В Европе упал спрос на древесину, все склады затарены.
Владимир Станулевич: Наш разговор начинался с того, что российским экспортерам надо перейти с европейского рынка на азиатский…
Андрей Зубов: Рубль резко укрепился. Говорить о переходе на другие рынки при таком высоком курсе не приходится. Все транспортные услуги рублевые, в рублях вагон до Китая стоит 300 000 рублей. В рублях у нас зарплата работников, топливо, запчасти. Но укрепление рубля увеличило цену в валюте на 50%, настолько же снизилась конкурентоспособность нашего товара. Некоторое время мы сможем хранить его на складе, но пиломатериалы набирают влажность, синеют, портятся…
Владимир Станулевич: Какая цена кубометра пиломатериалов приемлема для китайского рынка?
Андрей Зубов: Надо чтобы кубометр стоил бы 500 долларов, а сейчас его продажная цена в Китае 380 долларов. На зарплату, сырье, его обработку, амортизацию оборудования мы можем потратить при такой цене 120 долларов или 12 000 рублей с кубометра. А стоимость попённой платы с аукциона обезличенной древесины в делянке достигает 3000 р/м3. Себестоимость после заготовки и вывозки доходит до 12 000 р/м3, а после распиловки при идеальном выходе готовой продукции в 50% себестоимость достигает 24 000 р/м3 пиломатериала. Мы пришли к тому, что надо останавливать производство.
Владимир Станулевич: При каком курсе рубля можно зайти на китайский рынок?
Андрей Зубов: 85 рублей за доллар. Такой курс более или менее понятен — хотя бы в ноль работаешь. А развивать производство экспортеры могут лишь при курсе рублей в 150 рублей за доллар.
Владимир Станулевич: Власти объясняют укрепление рубля нынешним торговым балансом, когда импорт сократился на две трети. Но есть же масса способов управляемо опустить курс до 85 рублей за доллар и там зафиксировать.
Андрей Зубов: России, если она хочет развивать промышленность и переориентироваться на новые рынки сбыта, выгодно девальвировать рубль. Конечно, если цель привлечь в страну импорт, тогда нужен крепкий рубль. Но цена этому — кризис российской промышленности и в первую очередь экспортеров.