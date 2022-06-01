В Ростовской области продолжается бурное обсуждение отмены всех действовавших с весны 2020 года ограничений по COVID-19. Постановление донского правительства №272 утратило свою силу 1 июня. Ростовчане в прямом смысле ликуют и продолжают оставлять восторженные комментарии в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«То чувство, когда никто и не носил, но спасибо за разрешение», — признался Кирилл Н.

«Некоторые до сих пор на улицах ходят в них», — заметила Амина К.

«От тополиного пуха (да и прочих аллергенов в ветреную погоду) очень помогает, почему бы и нет», — ответила ей Елена К.

«Вирус ушёл!» — отметил Роман С.

«Дождались», — прокомментировала Мария Е.

«И куда теперь килограммы запасов масок девать?» — задал вопрос Антон М.

«Недорого продам пару ящиков масок», — предложил Admax G.

«Всё, победили! Видимо, все выздоровели», — отметил Семён Б.

«Какая прелесть, дождались!» — написала Татьяна Л.

«Наконец-то можно из карманов и сумок вытащить все маски. Ура, товарищи! Поздравляю нас», — пишет Евгения А.

«Историческое событие! Поздравляю всех!» — обратился к участникам дискуссии Dавид.

«Устала этого ждать, что сказать. Ура, товарищи!» — пишет Asya.

«Я не верю, опять [зараза] будет какая-нибудь», — нерадостно отметила Maria.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске

«Нужно обязывать носить маски только тех, кто болеет некоторыми респираторными заболеваниями. Остальных обязывать — просто исполняться не будет, потому что никто не понимает смысла и воспринимается как прихоть властей. А вообще, должно быть простой нормой: чихаешь и кашляешь — носи медицинскую маску», — считает Sunny.

«Ну что, тоже поздравляю всех, надеюсь, наш коллективный иммунитет поможет нам, если что. И если, не дай Бог, ещё что-то такое возникнет, то теперь у нас есть опыт, и мы многое поняли, а главное — стали сильнее и мудрее», — написал Николай К.

«Обезьянья зараза на подходе, не расслабляйтесь так», — предостерегает Dellero.

«Еду сегодня по центру Ростова, а там в одном из кафе радостные сотрудники высыпали на улицу, сдирают наклейки, где написано про маски», — отметил Александр В.

В паблике «Это Ростов» интернет-пользователи также обрадовались новости об отмене коронавирусных ограничений.

«Сколько дней продлится эта акция?» — иронично задал вопрос BAZUKA61.

«Вот это я понимаю, новость», — пишет Александр К.

«Вышел в прибыль масочный заводик», — считает ещё один подписчик.

«Ростовчане, поздравляю вас!» — написала Оксана.

«Пойду и сожгу все маски», — пошутил ещё один подписчик.

ИА REGNUM сообщало, что постановление правительства Ростовской области было принято весной 2020 года. За этот период в него было внесено более 40 изменений. Ковид-ограничения то снимались, то вновь ужесточались. Меры принимались в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.