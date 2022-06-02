Из-за начатой Россией специальной операции по денацификации Украины Европейский союз вынужден решать те стратегические вопросы, которые назревали не один год. Ближайшая задача — покончить с зависимостью ЕС от импорта энергоносителей из России, и этот процесс сейчас идет полным ходом с постепенным введением нефтяного эмбарго, которое к концу года достигнет 90%, пишет верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель в статье, вышедшей 2 июня в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

В более широком смысле ЕС также должен разработать эффективную политику безопасности и обороны, а также возможности, необходимые для ее реализации. Хотя сама эта амбиция не нова, для нее есть новый импульс. Операция, которую проводит Россия, ясно показывает, что ЕС нужно сделать шаг вперед в направлении большего объединения оборонных инвестиций. Таков был главный вывод из обсуждения обороны в Европейском совете на этой неделе.

Нет двух одинаковых политических проблем. Иногда вызов кажется настолько новым и беспрецедентным, что его невозможно решить до тех пор, пока не будет проведена надлежащая оценка изменившегося ландшафта. Иногда же решения известны, но ресурсов для них не хватает. Дебаты о европейской безопасности и обороне подпадают под третью категорию: диагноз и рецепты ясны, но наблюдается дефицит политической воли.

На протяжении многих лет и даже десятилетий было известно, что европейские правительства тратят слишком мало средств на оборону и делают это слишком фрагментарно. В результате ЕС не хватает военного потенциала, чтобы гарантировать собственную безопасность или служить надежным партнером НАТО. Блоку нужно тратить больше, и делать инвестиции в оборону нужно всем.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

На протяжении многих лет большое число европейских политиков, учреждений, министерств оборон, аналитических центров и других организаций выпускали отчеты и предложения, призывающие к увеличению и расширению расходов на оборону. Эти увещевания отражают четкий и твердый консенсус среди экспертов по этому вопросу. В 2004 году ЕС создал Европейское оборонное агентство для поддержки государств-членов в совместных проектах исследований, разработок и закупок.

Но многие страны сократили свои расходы на оборону после финансового кризиса 2008 года, сократив долю своих бюджетов, направляемую на совместные инвестиции в безопасность. С тех пор правительства слишком часто на словах поддерживали совместные расходы, продолжая при этом ставить национальные закупки на первое место (часто по политическим причинам, например, для поддержки отечественной промышленности и занятости).

Это привело к поразительным результатам. В период с 2009 по 2018 год сокращения государств-членов составили совокупный недорасход на оборону в размере около €160 млрд ($238 млрд). Хуже того, многие другие по всему миру мчались вперед. За последние 20 лет совокупные расходы ЕС на оборону выросли всего на 20% по сравнению с 66% в США, почти 300% в России и 600% в Китае. Тревожнее еще то, что ЕС достиг нового минимума в 2021 году, когда только 8% расходов на оборудование пошли на совместные инвестиции — это далеко от 35%, которые сами государства — члены ЕС поставили в качестве цели.

Этот недорасход средств и отсутствие сотрудничества обходятся странам ЕС (и, следовательно, налогоплательщикам) в десятки миллиардов евро в год из-за избыточных расходов и неэффективности. Но так быть не должно. В силах ЕС изменить курс, и его чиновники знают как. Используя стратегический компас, институты ЕС и все 27 государств-членов составили дорожную карту. У ЕС есть инструменты и механизмы, начиная с Постоянного структурированного сотрудничества и Европейского фонда обороны, чтобы помочь государствам-членам проводить исследования, разработки и инвестиции на более скоординированной основе.

Но другие части все еще должны встать на свои места. ЕС должен обеспечить финансовые стимулы для совместных закупок и перейти к более стратегическому программированию. ЕС также необходимо укреплять оборонно-промышленную и технологическую базу ЕС, поддерживая исследования и разработки и используя потенциал прорывных новых технологий.

«Как я сказал европейским лидерам на этой неделе, когда они одобрили этот подход, и Европейская комиссия, и Европейское оборонное агентство могут помочь в координации», — подчеркнул Боррель.

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Безусловно, уже стало своеобразным клише в европейской политике говорить, что ЕС не хватает только политической воли, чтобы использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты. Но клише в целом верны.

«Мы, европейцы, склонны принимать жесткие решения только тогда, когда испробовали все остальное и столкнулись с острым кризисом», — продолжил глава дипломатии ЕС.

Эти условия явно сложились. Россия проводит против Украины спецоперацию, которая подчеркнула собственную уязвимость ЕС, обнажив давний дефицит сил и средств и новые потребности (например, пополнить истощенные запасы блока). И этот кризис накладывается на множество других угроз, как в европейском районе, так и за его пределами. Европейским интересам бросают вызов во всех стратегических областях, включая кибернетические, морские и космические.

«Нам нужно разработать средства, чтобы защитить себя в опасном мире. Это потребует не только увеличения расходов на оборону, но и улучшения расходов на оборону. Чтобы обеспечить нашу коллективную безопасность, мы должны больше инвестировать вместе», — заключил Боррель.