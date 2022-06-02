1 июня в Киеве состоялись украинско-польские межправительственные консультации. С польской стороны в них приняли участие премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. С украинской — президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. По итогам переговоров Украина и Польша одобрили совместное заявление и подписали ряд двусторонних документов. Как подчеркнул Зеленский, заседание правительств в таком формате проходит в Киеве впервые и является историческим для обоих государств. «Я думаю, что Россия все больше пугается польско-украинских отношений, — заявил в свою очередь Моравецкий. — Тем, как эти отношения растут, укрепляются и упрочняются. Тем, как мы сможем построить будущее на основе настоящего».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Россия

Консультации прошли накануне запланированного на 4 июня съезда польской правящей партии, который, как ожидается, даст старт избирательной кампании в Польше. До выборов в Сейм еще далеко, по плану они должны пройти осенью следующего года, однако «Право и Справедливость» решила заняться ими уже сейчас. Партия провела внутренние структурные изменения, ее представители готовятся активизироваться и начать обработку польского общественного мнения. Судя по всему, украинский фактор станет одним из важных направлений предвыборной кампании PiS, которая через него будет разыгрывать тему возрождения «величия» польского государства, укрепления его геополитического статуса. Намек на это сделал Качиньский. Будучи в Киеве, он сообщил, что переговоры имели необычный характер, поскольку «содержание намного выходило за пределы того, что обычно происходит во время подобных встреч». Глава правящей партии признал, что общая история двух народов «была разной, иногда очень сложной», но «сегодня есть полная возможность создать нечто совершенно новое, новое качество в отношениях не только между нашими странами, но, возможно, и в европейских отношениях, а значит, и в европейской геополитике».

pis.org.pl Ярослав Качинский

С последним не поспоришь. «Нечто новое» в европейской геополитике Польша уже создает. И это «нечто новое» — уход Польши на Восток. Потому что Украина является таким «куском пирога», который Варшава будет переваривать очень долго, и сомнительно, что у нее останется возможность серьезно заниматься чем-то другим. Прежде всего, это касается западного направления. Польша снова реанимирует конфликт с Германией, недовольна Францией и Италией. В этой ситуации вряд ли следует ожидать активизации Веймарского треугольника, объединяющего Варшаву, Берлин и Париж. Но и в Центральной и Восточной Европе, которую Польша видела пространством конкуренции с Германией, польский ресурс будет утрачивать свою силу. По мнению немецкого журнала Der Spiegel, украинский кризис привел к распаду «восточного блока» между Варшавой и Будапештом, что подразумевает ослабление прежних региональных интеграционных форматов. «Долгое время казалось, что в Европейском союзе проявляется «восточный блок», — пишет издание. — Польша и Венгрия, а также Чехия и Словакия выступали единым фронтом, когда, например, речь шла о распределении мигрантов в Европе в 2015 году. В Будапеште и Варшаве правят национально-консервативные коалиции. Им было отказано в выделении миллиардов из европейского Фонда реконструкции экономики. Но нападение Путина на Украину теперь высветило серьезные расхождения».

Польша заглотнула «украинскую наживку», что вполне в интересах ведущих западноевропейских стран. Необходимость заниматься Украиной будет отвлекать Варшаву от внутренних реформ Евросоюза, настроенного на трансформацию в федеративное государство. Польше потребуются большие средства для реализации заявленной ею программы восстановления Украины, и на этом может играть Брюссель, у которого такие деньги есть. А заодно Варшава окажется перед ответственным выбором. Учитывая, что ведущие европейские страны не горят желанием предоставлять Киеву возможность быстрого вхождения в ЕС, польским политикам предстоит решить, что делать с Украиной: принять ее в качестве участника нового «европейского политического сообщества», о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, или пойти на создание единого польско-украинского государства. В последнем случае Польше придется отказаться от основополагающего для нее в последние годы постулата о необходимости предотвратить появление обширной польско-российской границы. Удержится ли Варшава от соблазна выйти на российские рубежи?

Terytorialsi.wp.mil.pl Армия Польши

Возможно, что и нет. В совместном заявлении по итогам межправительственных консультаций содержится интригующий пункт: «Стороны… подтвердили готовность к активному взаимодействию в восстановлении Украины в послевоенный период. Польша сосредоточит свои усилия на восстановлении в Харьковской области». Довольно оптимистичные заявления со стороны Варшавы, ведь судьба Харьковской области и ее будущей принадлежности далеко не предопределена. Но в любом случае факт того, что Польша претендует на закрепление в регионе, исторически связанном с Россией, граничащем с ней, говорит о многом. В том числе для Москвы. Появление поляков в российском приграничье станет фактором уже российской внутренней политики. Москве придется как-то реагировать на это, кстати, не обязательно именно на украинском плацдарме. Россия может действовать совместно с Белоруссией, реализуя свои ответные проекты на белорусско-польском направлении. Посмотрим, чем в таком случае для Польши обернется ее очередное возвращение в российскую внутреннюю политику.