Заявление президента США Джозефа Байдена о новых военных поставках Украине, включающих в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами, а также четыре вертолёта Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Ну что же, и эти поставки будут уничтожены, либо же Вооружённые силы РФ возьмут эти подарки в качестве трофея», — уверен Илья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что новые поставки американской военной помощи для Украины означают, что США отправляют своё вооружение прямиком на утилизацию.

«Дали-то всего шесть машин, причём по конскому ценнику, а разговоров-то! Повезёт нацикам, если сумеют к линии соприкосновения подвезти. На один ракетный залп от наших этого оружия и хватит», — отметил Денис С.

Steve001 Вертолет Ми-17

Некоторые комментаторы отмечают, что американская администрация, судя по всему, озабочена исключительно поставками вооружения на Украину.

«У меня уже чувство дежавю. Каждую неделю только и слышно о том, что американцы что-то там собираются поставить или уже поставили украинской армии. Всё гонят туда эшелоны за эшелонами, а воз и ныне там. Вернее, российские военные каждый день загоняют этот бандеровский воз обратно в стойло», — указывает Мартин Е.

Часть людей полагает, что Киеву достанутся далеко не самые лучшие образцы американского вооружения.

U.S. Marine Corps ПТРК Javelin

«Ну Байден в его состоянии может объявить о всём что угодно, но вот Конгресс США уже ограничил поставки на Украину — снаряды будут бить не дальше 70 км. А это опять значит, что украинские военные получат вооружение и бронетехнику без важнейших компонентов. Без GPS, к примеру. А значит, без высокоточных снарядов! И перенесли ведь америкацы отправку на ноябрь! Видать, снабжать армии ЛДНР не входит в планы США! До этого США уже громко заявили про поставки Украине современных гаубиц М 777! Только вот эти гаубицы были уничтожены сразу же, как попали на линию фронта. Причём работали они, как обычные гаубицы уровня советских М-30, без высокоточных элементов!» — написал Александр В.

Ряд пользователей указывает на то, что пока американская военная помощь доберётся до Украины, на самой Украине, вероятно, уже некому будет ею воспользоваться.

«Никакая военная помощь Украине уже не помощь. Какой толк от гаубицы, если из неё стрелять некому?» — задаётся вопросом Евгений Е.

Нашлись и те, кто поражается цинизму, с которым американские власти подходят к ситуации на Украине.

«Всё-таки меня удивляют американцы. Это так удобно — поставлять оружие другой стороне, а самим при этом тихонько отсиживаться и приговаривать: «А мы что? Мы ничего. Мы за мир, за переговоры». Какие же всё-таки жалкие эти Соединённых Штаты», — подметил Александр И.

Напомним, 1 июня на сайте Белого дома была опубликована информация, согласно которой президент США Джозеф Байден объявил о новых военных поставках Украине, включающих в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами, а также четыре вертолёта Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.