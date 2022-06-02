Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что отставка ряда руководящих сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации связана с ротацией — заменой кадров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Отлично. Настало время приводить всю систему в порядок. Чтобы всё работало как часики», — считает Мыкола П.

Многие пользователи пришли к выводу, что среди российских правоохранителей идёт активная чистка рядов, о чём и может свидетельствовать коллективное отстранение целого ряда высокопоставленных сотрудников МВД России.

«Это однозначно чистка рядов правоохранителей идёт. И это хорошо! Стране нужно обновление», — поделился своим мнением Олег Б.

«Ряды полицейских приходится менять постоянно, иначе они даже против своей воли могут попасть в криминальный капкан. Это очень непростая работа», — подметил Геннадий Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие серьёзные решения властями Российской Федерации по какой-то причине применяются без особой шумихи.

«Я не понимаю, почему их убирают по-тихому? Если виноваты, то пусть народ знает героев в лицо. Привыкли сор из избы не выносить? В официальные отговорки совсем не верится», — пишет Феликс С.

Часть людей доверяет той причине, которую обозначил пресс-секретарь президента России. Граждане уверены, что ротация — естественный и необходимый процесс для конструктивной работы Министерства внутренних дел.

Lodo27 Здание МВД России

«А я верю, что это ротация. Безусловно она нужна, её как можно чаще надо проводить, чтобы начальник связями не обрастал с местными чинушами и бизнесменами. Всё это должно способствовать процессу борьбы с коррупцией», — указывает Руслан С.

«А почему многим версия с ротацией не нравится? Ведь она всё-таки должна быть! У нас люди уже в каждом чихе заговор видят. Успокойтесь! Одни начальники ушли — другие пришли. Это правильно. Засиживаться на таких местах нельзя — очень вредно как стране, так и моральному облику полицейского», — отмечает Василий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что народу было бы интересно узнать, насколько полезной оказалась деятельность отправленных в отставку сотрудников полиции.

«И всё-таки непонятно, почему ротация такая тихая получилась. Разве нечем этим отставным сотрудникам похвастаться? Ничего полезного что ли не сделали за время своей службы на этой должности? Вот, правда, странно», — подметил Кирилл О.

Нашлись и те, кто отмечают, что российским гражданам не суждено узнать истинную причину отставки высокопоставленных полицейских.

«В России в принципе так принято: любые телодвижения внутри элиты — тайна за семью печатями. Это схватка бульдогов под ковром, о результатах которой мы можем делать выводы по выброшенным «трупам». Хотя, возможно, это и правильно. В таком виде система власти выглядит более монолитной и демонстрирует готовность саморегулироваться без вмешательства со стороны», — пишет Павел Н.

Напомним, 1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что увольнение ряда генералов Министерства внутренних дел Российской Федерации связана с ротацией — заменой кадров. Ранее РБК сообщил, что президент России своим указом отправил в отставку трёх начальников региональных главков МВД и трёх руководителей из центрального аппарата ведомства.