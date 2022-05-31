Решение президента США Джо Байдена провести встречу с южнокорейским бойз-бендом BTS на фоне расистских преступлений против азиатов в Штатах вызвало критику американских интернет-пользователей. Американцы посчитали встречу показательной, предположив, что она не принесет видимых изменений в обществе.

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«BTS снизит цены на бензин или я что-то упускаю? Азиаты буквально владеют самым большим капиталом в этой стране. Я не понимаю, зачем Байдену проводить эту встречу», — пишет @chrismoonusa.

«BTS не решит все ваши проблемы, может быть, вы сами сделаете какую-то работу?» — предлагает @iamroks.

«Это было явное потворство молодым девушкам, которые любят эту группу. Они следующие на голосовании, а демократам нужно набрать голоса», — отвечает @glowsaphine.

«Страна в разрухе! По разным причинам. Но Байден думает, что если BTS посетят Белый дом, то все решится!» — негодует @ADAVID34 490 943.

The White House Встреча Джо Байдена с группой BTS

«А мы наивно думали, что у них есть проблемы поважнее, чем тратить время на эту ерунду», — отмечает @whodeynooobody.

«Ты знаешь, что ты стар, когда тебе приходится пользоваться Google, чтобы узнать, что такое BTS», — шутит @JSteinm.

«Мне кажется, что Байден должен был пригласить людей из разных частей Азии, борьба азиатов не может быть выражена одним южнокорейским бойз-бэндом. Необходимо пригласить разных людей из Центральной, Южной и Восточной Азии, чтобы они высказали свое мнение и рассказали свои истории», — пишет @Lost_in_Havana.

«Какое отношение бойз-бенд из другой страны имеет к дискриминации азиатов в другой стране, в которой они не живут? Простите, что? Они не смогли найти кого-то, кто действительно живет на этом континенте, lol», — осуждает @PogiSexual.

«Страна горит: давайте пригласим BTS, чтобы журналисты снова похлопали нам», — комментирует @HBSpencer_.

Напомним, что семь участников южнокорейской группы известны своими танцевальными композициями. Создав мировую базу поклонников, юноши завоевали в 2022 году уже вторую награду «Глобальный артиста года» по версии IFPI.