Заявление председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной о том, что иностранные наёмники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, обмену не подлежат, так как действовали без соблюдения международных конвенций, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Для иностранных наёмников должна быть только смертная казнь. Другим наука будет — больше не поедут русских убивать», — пишет Константин О.

Многие пользователи пришли к выводу, что иностранные наёмники, которые приехали на Украину, чтобы вступить в ряды неонацистов, убивающих жителей Донбасса, прекрасно отдавали себе отчёт в том, что делали, а значит, в полной мере заслужили быть осужденными руководством ДНР.

«Наёмникам никакой пощады! Пришли за бабло воевать — за него и умрите. Заодно посмотрим, сколько денег они заберут с собой на тот свет», — написал Серый В.

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«Однозначно нужно осудить. Если приговор будет высшим, то неукоснительно привести в исполнение. Причём публично. Пусть другие подумают наперёд, стоит ли им куда-то ехать или лучше дома остаться», — отмечает Дмитрий Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что пленные иностранные наёмники подлежат высшей мере наказания — смертной казни, моратория на которую нет в ДНР.

«Казнить, причём самым жестоким образом этих тварей! Они знали, кого они шли убивать! И показать следует это всему миру, чтобы все знали, что будет, если с оружием придёте в Донбасс», — написал Арнольд Ш.

«Власти ДНР не должны отпускать на волю военных преступников! За убитых детей Донбасса нацисты должны ответить по всей строгости закона!» — считает Наташа У.

Часть людей считает, что иностранные наёмники должны проходить отдельной статьёй и отношение к ним должно быть соответствующее. Но это не означает, что оно будет менее суровое, чем к украинским неонацистам.

«Наёмники не попадают в плен, их захватывают, статуса военнопленного, как обычные военнослужащие, они не получают, идут в органы дознания по уголовным статьям», — пишет Ромик С.

«Правильно! На наёмников не распространяется Женевская конвенция, они знали на что шли — сознательно поехали в другую страну, чтобы за деньги убивать людей», — указывает Светлана Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что иностранные наёмники могут стать ценным товаром, который пригодится для обмена на российских военных, попавших в плен на Украине.

«Как по мне, уж лучше на наёмников иностранных на наших военнопленных обменивать, чем использовать для этого бандеровскую шваль. Конечно, лучше бы всех их в расход пустить, но ведь и наших ребят в плену немало», — подметила Ольга М.

Нашлись и те, кто призвали суд Донецкой Народной Республики не давать слабину под внешним давлением.

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«Смертный приговор британским наёмникам будет очень сильным ходом против Британии и США. Надеюсь, что донецкие судьи не дрогнут. Прессинг будет мощный», — уверена Света Б.

Напомним, 1 июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила ТАСС о том, что иностранные наёмники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, обмену не подлежат, так как действовали без соблюдения международных конвенций.