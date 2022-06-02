Президент США Джо Байден подтвердил планы его администрации отправить на Украину современные ракетные системы средней дальности в ответ на просьбу киевского режима, которому ракеты «необходимы для сдерживания продвижения российских войск на востоке страны».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Ibtimes.com Джо Байден

Американские интернкт-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Неужели он забыл, как говорил еще два дня назад, что не будет отправлять ракетные комплексы на Украину? Странно», — недоумевает @Puneetgulati.

»#США решают так все кризисы: дают или продают оружие, ракеты и т.д.», — отмечает @khan_server.

«Но только вчера все СМИ говорили, что он этого не сделает. #война #военная машина #коррупция», — вспоминает @crypte_eth.

«Байден больше заинтересован в войне, чем сами украинцы. Как сверхдержаве вам следовало бы призвать Путина к диалогу, а не поддерживать агрессию Украины», — советует @KingDav52 938 244.

«Оружие США давно добралось до школ. США вооружают весь мир, заявляя о своей моральной позиции, в то время как людей взрывают во имя СВОБОДЫ. США должны закрыть производство оружия и производить ветряные мельницы!» — восклицает @shambolicgirl.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«США официально находятся в состоянии войны с Россией», — считает @troll_bastard.

«Старый президент — опасный президент, он способен привести США и весь мир к ядерной катастрофе. Ему нечего терять!» — негодует @Vladimi_kvi.

«США просто разбазаривают государственные деньги. Будь то продажа огнестрельного оружия внутри страны или за рубежом, президент Байден очевидно не будет ограничивать/останавливать/замораживать эту политику. Производители оружия процветают на огромных льготах!» — восклицает @DefenseCounselM.

«И на этом фоне Байден выделил ноль долларов на миграционный кризис в своей стране», — вспоминает @RightyBrighty.

«Мы уже можем объявить Байдену импичмент? Он — обуза для всего мира», — подчеркивает @TheWiseOlOwl.

«Этот парень действительно хочет уничтожить мир до того, как закончится его время. Какой смысл американцам вступать в войну со страной, оснащенной ядерным оружием?» — задает риторичесйи вопрос @DornMatters.

«Все эти деньги мы тратим на Украину, но не можем направить ни цента на защиту наших школ от массовых расстрелов. Эта администрация — позор. #Позор», — подчеркивает @datsyoboyjayjay.

«Как насчет ответа «Нет» на это. НАТО здесь облажалось… им не следовало обращаться к Украине с предложением о членстве», — комментирует @Lerianis1.