Заявление зампредседателя Следственного комитета Российской Федерации Елены Леоненко о том, что ведомство выступило за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, чтобы применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Социальные сети

«Давно пора уже было сделать, чтобы по паспорту в соцсети заходили люди. И всякой нечести в разы меньше станет», — уверен Илья М.

Многие пользователи пришли к выводу, что любые ограничительные и усложнённые меры идут на пользу безопасности в интернете.

«Меньше фейков будет и всякой пакости от школоты», — считает пользователь «Одиночество Безумное».

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

Некоторые комментаторы предположили, что власти России в очередной раз намекают о движении в сторону интернета по паспорту.

«А кто понесет ответственность за сохранность паспортных данных граждан? Опять компании штраф в 60 тыс. рублей заплатят и всё, т.е. вы готовы просто так, без каких-либо гарантий взять и загрузить паспортные данные в соцсети? В то время, когда хакерами легко всё взламывается? Пусть сначала депутаты подумают о кибербезопасности граждан, а уже потом подвергают их такой опасности», — требует Юлия Н.

Часть людей полагает, что большое количество персональной информации в социальных сетях — источник опасности для российских граждан.

«А если у человека украли его паспортные данные? У нас же постоянно то тут утечка персональной информации, то тут. Мошенники ведь могут войти в соцсеть под чужой личностью, опубликовать что-нибудь запрещённое, а потом бедного гражданина, который ни в чём не виноват, упекут в тюрьму. Никто ведь не станет разбираться с тем, кто на самом деле заходил под его паспортными данными», — указывает Алексей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что усложнение правил регистрации в соцсетях неминуемо приведёт к оттоку российских пользователей на американские сервисы.

«К сожалению, такие меры в глобальном интернете не помогут — только во внутреннем. А писать свои личные данные — это помощь всяким интернет-аферистам. Мы уже заплатили за проект Яровой повышенными тарифами. Неужели власти не понимают, что создают проблемы всем окружающим на ровном месте?» — задаётся вопросом Сергей П.

«Если власти примут такое решение, то начнётся массовый отток пользователей из отечественных социальных сетей в зарубежные. В тот же Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), т.е. те, кто на нарушают закон, останутся безнаказанными, а простые законопослушные граждане окажутся под довлеющим взглядом Большого брата», — поделился своим мнением Андрей В.

Нашлись и те, кто считают, что любые усложнения в социальных сетях — путь в никуда.

«Я эту новость уже года полтора назад читал. Тоже предлагали через паспорт регистрацию делать. Только так всё и осталось. Это слишком сложно, слишком дорого и слишком непопулярно. Уверен, ничего не изменится и в этот раз», — написал Евгений Л.

Напомним, 1 июня зампредседателя Следственного комитета Российской Федерации Елена Леоненко заявила РИА Новости о том, что ведомство выступило за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях. Леоненко отметила, что нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент.