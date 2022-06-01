Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными, вызвало недоверие со стороны пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Да подпиши ты уже капитуляцию! Сколько можно свой народ уничтожать?» — пишет Максим И.

Многие пользователи с большой долей скепсиса восприняли статистику, прозвучавшую из уст украинского президента. Граждане отмечают, что если опираться на успехи Вооружённых сил России на протяжении всей линии фронта, то можно однозначно говорить о куда более значительных потерях, которые несут украинские военные.

«Ну да, конечно. Охотно верим. Только за один день в Херсонской области произошло два неудачных контрнаступления ВСУ, и в сумме нацисты потеряли не менее 400 человек. А что тут ещё говорить, когда и на других участках фронта ежедневно погибают не менее 200 человек», — подметил Алексей Х.

Некоторые комментаторы уверены, что реальные ежедневные потери ВСУ кратно превышают те цифры, которые предоставил президент Украины.

«Скромничает Зеленский. Ну какие 60-100? Там что ни день, то сплошная зрада на фронте у ВСУ. То туда прилёт, то сюда прилёт. Я уж не говорю, что города освобождаются от нациков один за другим. Можно смело умножать цифры Зеленского на четыре, я считаю», — написал Валентин С.

«Клоун, у тебя неправдивая информация! От 800 до 1000 человек погибает на Украине военных. Это не считая мирных жителей, хотя мирное население тебя вообще не интересует», — указывает Валентина К.

Часть людей полагает, что, осознавая реальные катастрофические потери, которые несёт Украина, украинскому президенту следовало бы уже десять раз подписать капитуляцию, которая спасёт тысячи и тысячи жизней.

«Эх, Зеля. И не жалко тебе соотечественников?! Поднимай руки!» — призывает Alex F.

«И вместо того, чтобы как-то существенно улучшить военную эффективность своих солдат, снабдить их большим количеством средств защиты, обороны, пополнить запасы продовольствия, Зеленский ждёт летальное оружие из-за рубежа. США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS, контрбатарейные и противовоздушные РЛС, ПТРК Javelin, вертолеты, автомобили, сообщил Белый дом. Пакет военной помощи оценивается примерно в $700 млн. Вот так и живёт Украина — от поставки до поставки. Территория страны меж тем становится всё меньше, а количество населения стремительно сокращается», — указывает Иван Г.

Ряд пользователей уверена, что Зеленский не является никаким президентом Украины — он лишь марионетка в руках западных стран. Отсюда следует, что его не интересует судьба украинского народа — его целью является война с Россией, и он готов идти на это невзирая ни на какие людские страдания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Мы уже поняли, что Зеленский будет воевать с Россией до последнего украинца. Раньше это говорили в шутку, а теперь это стало реальностью», — заметил Александр К.

Напомним, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax о том, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными.