Украинское руководство заверило Соединенные Штаты Америки в том, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по российской территории. Об этом 1 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

Читайте также: Блинкен заявил, что в Киеве ему обещали не стрелять по России

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Украине, равно как и США, верить не стоит.

«Брехня!» — отреагировал Одиссей.

«Ну вот сейчас прям отпустило, вот прям от сердца отлегло», — с сарказмом добавил Jeremy.

«Да самим американцам доверять нельзя, в принципе», — отметил melmoth the wanderer.

«Этим наркоманам ещё кто-то верит?» — недоумевает Дмитрий.

«Один лжец пообещал другому лжецу, а тот пообещал всем остальным…» — пишет Alexander G.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Теперь центры принятия решений будут шарахаться от каждого пролетающего самолёта», — написал ayoya.

«Украина дала гарантии!!! Просто шедевр. Как государство, существование которого является весьма сомнительной перспективой, может давать гарантии?» — задался вопросом Евгений.

«Украина и гарантии — это как вода и огонь. Если есть одно, то нет второго…» — прокомментировала новость Тася.

«Ну потом будут также продаваться в третьих странах», — отметил Сергей.

«В чём смысл владения оружием, если не стрелять во врага? Кроме России куда еще он хочет стрельнуть из них?» — недоумевает П. Р.

«Между тем, кто отдает приказы, и кто стреляет, — огромная пропасть», — отреагировала Татьяна.

«Их гарантии ничего не стоят», — написал «Винни».

«Гарантии не расширять НАТО нам тоже давали…» — напомнила Татьяна.

«Ни одно обещание свиньи не сдержали, начиная с февраля 2014 года», — пишет Александр.

«Это типа они с себя ответственность сняли?.. Мол, мы предупредили, мы не при делах!» — добавила Елена.

«Надо на Кубе разместить под такие же гарантии», — призвал Den Live.

«Им верить — себя не уважать», — написала Juliya.

«Да-да! А ещё были гарантии о нерасширении НАТО и гарантии Януковичу в 2014-м…» — напомнил Hunter.

«Обещала свинья в грязь не лезть…» — проиллюстрировал новость один из участников обсуждения.

«Будут бить по освобожденным территориям, которые вроде ещё не Россия, но уже и не Украина», — добавила Анна.

«А зачем им тогда? В тыл стрелять? По бывшим своим территориям? Логично», — написала Elena.

«Тут вопрос, а ДНР и ЛНР и Херсон и Крым тоже будут считать как РФ или не распространяется?» — задался вопросом Mike Tyt.

«Слово «Украина» и слово «гарантии» — несовместимые вещи», — подытожил Dmitry 755.