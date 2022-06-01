Девятилетний сын украинского президента Владимира Зеленского Кирилл обсуждает с отцом происходящее на Украине и дает отцу советы по военным вопросам. Об этом, как сообщает Daily Mail, рассказала супруга украинского лидера Елена Зеленская.

Фёдор Решетников. Достали «языка». 1943

По словам Зеленской, ее девятилетний сын дает главе Украины советы, какую военную технику необходимо закупать, и оценивает помощь, которую оказывают Киеву зарубежные страны.

«Какие танки, самолеты, вертолеты нам нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», — сказала она.

Заявление Елены Зеленской обсудили в мессенджере Telegram. Многие живо откликнулись на слова первой леди, усмотрев в них повод для сарказма и иронии.

«Оно и видно!» — отреагировал 24 919.

«Не ну, а что? Ничем не хуже заявлений украинских экспертов», — иронизирует Eugenia T.

«Цирковая семейка одним словом! Она даже не понимает, что можно говорить, а что — нельзя. Им что, уколы какие-то колят? Как можно быть тупыми-то такими??? Точно какие-то препараты по дебилизации. Выставила своего Клоуна ещё и тупорылым бараном, причем на весь Запад…» — возмутилась Persona46.

«Это многое объясняет!» — добавила Светлана.

«Наверное, тронулась. Бедная женщина…» — с сарказмом пишет Ирина.

Хаим Сутин. Безумная женщина. 1919

«Они еще на 9-летнего сына все свалят», — пошутил Александр.

«Мозг сказал: «прощай»!» — пишет Ольга А.

«Сажайте его в кресло своего папаши, может у него лучше получится», — смеется один из участников обсуждения.

«Семейка Адамсов! И она гордится, что её придурковатому мужу 9-летний ребёнок даёт советы!» — написала Galina R.

«Младый да старый — сынок и Байден. Интересно, кто из них подсказал Зеленскому договариваться с Польшей на кусок Украины», — задался вопросом Валерий Б.

«А люди все к Зеленскому обращаются, а надо сразу к сыну! И должность дать — советник президента… Сразу понятно, почему так живем», — отметила Алёна.

«В солдатиков они играют… И игра не компьютерная…» — отреагировала Тата.

«Так вот ты какой, реальный президент незалежной!» — смеется Юрий Д.

«Зачем это всё выносить на публику? Чтобы показать свою ограниченность и скудоумие? В странное время мы живём», — пишет Людмила Викторовна.

«А по вопросам внешней и внутренней политики за советом на лавочку у подъезда спускался», — шутит Scarface.

«И, видимо, он всё-таки именно к нему прислушивается. Зачем слушать генералов и прочих дяденек, что они могут понимать?» — с сарказмом поинтересовалась Татьяна.

«У них домашних животных, надеюсь, нет, а то мало ли чего, начнет к ним прислушиваться», — смеется Ostra.

«Времена «правят кухарки» закончились, настали другие», — пишет Ирина М.

«Рассказать об этом пленным ВСУшникам, пусть знают, кто у них главный стратег», — добавила Людмила.

«А кто будет отвечать за эти опыты над народом?» — подытожила Ольга.

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