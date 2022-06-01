В Екатеринбурге разразился очередной федеральный скандал. Ученики лицея №12 исполнили на танцевальном марафоне танец «в стиле ЛГБТ». Директор учреждения Любовь Кулева заявила журналистам, что вульгарного подтекста в нём не было. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов посчитал иначе и предложил уволить руководительницу. По его словам, организаторы конкурса не уделили должного внимания постановке и тому, какие смыслы дети пытаются вложить в своё выступление. И эта ситуация вызвала непонимание в том числе и в родительском сообществе. С резким осуждением произошедшего выступил и телеведущий Владимир Соловьёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Но потом слово взял свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он признал, что танец действительно был неоднозначным, но назвал его шуткой. «За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — считает чиновник.

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Он также добавил, что родственники учеников этого лицея поддержали директора. «Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана», — заверил губернатор пользователей социальной сети.

Таким образом, педагогу можно не бояться. Её не уволят. В связи с этим в своём телеграм-канале высказался блогер-патриот Сергей Колясников. «Уволен, наказан или просто оштрафован никто не будет. Так что ждём дальнейших искрометных постановок и танцев», — написал Колясников.

Интернет-пользователи активно обсуждают разразившийся скандал и его последствия. Некоторые отмечают, что Соловьёв как чувствовал, когда назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Им оппонируют те, кто не согласен с телеведущим. «Всё не так просто. Уволить — не решение проблемы. Куйвайшев не стал саблей махать и молодец», — отмечает некий Кирилл. А интернет-пользователь Irina отмечает, что, судя по видео, «горожане визжали от восторга».

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Соловьев

Обсуждают инцидент и под записью на странице Евгения Куйвашева. И многие комментаторы, скорее, на стороне тех, кто не видит в этом танце ничего вульгарного. Некий Fiat Panda пишет: «Всё-таки дремучая у нас в чём-то страна, раз такая реакция на шутку. Я абсолютно солидарен, что ничего такого не было».

А Софья К. вспоминает нулевые годы в тогда ещё Уральском государственном университете, который позднее стал частью УрФУ. По её словам, тогда на разные вузовские праздники, например, на дни первокурсника, парни тоже исполняли всякое.

«Мини-юбки, грудь во-от такая, колготки, каблуки. Помада! Где сейчас работают — в серьёзных банках. Взрослые семейные люди. Просто было весело, было здорово. Как и тут — девчонки явно визжат от смеха», — написала Софья.

Судя по комментариям, очень многие либо поддержали неоднозначный танец учащихся лицея №12, либо не увидели в нём ничего плохого. Но те, кто осудили произошедшее, тоже есть, и они активно высказывают своё мнение. Тая З. пишет в ответ Фиату: «Мы, значит, дремучие, а гейропа в чем просвещенная? В том, что там мужики на шпильках ходят? Так уж лучше пусть родина моя будет дремучей, мужественной и смелой, а не сыклом европейским».

Светлана П. в свою очередь обратила внимание на одежду. «Здесь одежда соответствующая и с намёком. Как не обратили на это внимание организаторы концерта, непонятно. Сейчас нужно быть очень осторожными».

Цитата из видео «Екатеринбург 2022г. Выпускной». Танец в исполнении десятиклассников

А Лина Л. считает, что поддерживать такие танцы в публичном пространстве — это не только моветон, а вообще ужасно. «Это реально пропаганда по сути получается, хоть и шутливая», — говорит женщина.

Некий Рустем Р. констатировал, что директор лицея допустила развратные пляски в исполнении несовершеннолетних. «Как это можно поддержать?» — недоумевает гражданин.

Затронули интернет-пользователи и тему специальной операции, которую Российская Федерация проводит в защиту ДНР и ЛНР и для денацификации и демилитаризации Украины. Они заметили, что Евгений Куйвашев так и не сказал своего мнения по поводу неё, однако в защиту директора лицея после скандала с танцем высказался сразу. Действительно, что мешает свердловскому губернатору чётко рассказать о своей позиции по поводу СВО? У его челябинского коллеги, Алексея Текслера, с этим проблем нет. Он однозначно высказывается в поддержку президента России Владимира Путина, российской армии и за проведение спецоперации.

Может быть, дело в том, что у Евгения Куйвашева в сентябре будут выборы и его окружение не хочет оттолкнуть от него определённую категорию избирателей? Но, по последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), спецоперацию на Украине поддерживают 72% жителей России, а уровень доверия Владимиру Путину достиг 81,3%. Или у свердловского губернатора есть другая статистика?