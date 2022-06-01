При острейшем дефиците учебных заведений все большее количество москвичей протестует против строительства новых школ. В этом отношении противостояние в Троицке, жители которого не хотят гигантского ГБОУ в лесу, отнюдь не уникально. Схожий конфликт разгорелся в Западном Дегунино. Здесь городские власти поменяли ранее принятые градостроительные планы и решили возвести дополнительный учебный корпус на месте существующего спортивного кластера расположенной на Базовской улице школы №2098 корпус 5. Этот конфликт не единичный, и вызван он тем, что в последние годы чиновники стали возводить новые учебные корпуса на пришкольных стадионах. ИА REGNUM разобралось в причинах конфликта на Базовской улице.

Иван Тихий. Экзамен. 1957

14 апреля 2021 года на территорию ГБОУ 2098, школа №5, Базовская ул., 15 корп. 13 въехала тяжелая техника ГБУ Мосгоргеотреста и приступила к бурению скважин. Именно тогда жители ЖК «На Базовской» узнали, что правительство Москвы изменило свои планы по размещению дополнительного корпуса и намерено его построить на месте спортивного кластера. За прошедший год жители 12 многоподъездных высотных корпусов (17−24 этажа) прошли все круги «бюрократического ада» — бессмысленные отписки чиновников, ни к чему не приводящие встречи и собрания с представителями ответственных ведомств и депутатами. В присущей ей манере не замечать просьб и требований горожан социально ориентированная администрация мэра Сергея Собянина продолжает реализовывать проект.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Оставим за скобками тот факт, что реализующее проект казенное предприятие Управление гражданского строительства (КП УГС) дополнительно заработает на переносе школьного стадиона в другое место. Это всего лишь приятные дополнительные бонусы, настоящую прибыль получат девелоперы, участвующие в реновации и строящие по соседству коммерческие ЖК. Например, возводящая неподалеку ЖК «Бусиновский парк» компания ПИК честно пишет, что комплекс расположен в хорошо развитом районе Западное Дегунино, а рядом с проектом работает 5 школ и 11 детских садов, среди которых есть частные — в одном из них обучение ведётся на английском языке. Это лишь частный случай большой проблемы, а из примера видно, что для чьей-то экономии нужно уничтожить качественный многофункциональный спортивный объект, которым пользуются все от мала до велика жители района.

Ввиду их полнейшей бессодержательности, не будем подробно останавливаться на ответах, полученных москвичами из управы, Москомархитектуры и Депобра, а также почти ни на что не повлиявших встречах с чиновниками и депутатами (пообещали, что сначала построят новый стадион и только затем начнут возводить новый корпус). Ведомства признавали, что с жителями этот вопрос не обсуждали, и переваливали ответственность друг на друга, а также адресную инвестиционную программу (АИП). Наверное, не барское это дело такими пустяками заниматься, поэтому на личное обращение горожан к градоначальнику из аппарата мэра Собянина и вовсе не ответили.

Причина конфликта в других обстоятельствах не стоила бы и выеденного яйца. По изначальному проекту планировки территории новый корпус, который также не во всем устраивал местных жителей, должны были построить на горке, с которой дети со всей округи зимой катались на санках. Позже приняли решение построить его между школой и Базовской улицей, но выяснилось, что в границы участка не вмещается незначительная часть школьного крыльца. Проект опять пересмотрели и решили поменять местами здание и спортивный кластер.

Москвичей это не устраивает по ряду причин. Существующий стадион закрыт от дороги зданием школы, теперь же его хотят перенести к дороге, то есть бегайте, прыгайте и глубже вдыхайте выхлопные газы. Кроме того, как убеждены противники строительства, новый стадион потеряет свою функциональность. Сейчас спортивный кластер, не считая спортивных снарядов, состоит из футбольного поля, отдельной площадки для тенниса и площадки для волейбола и футбола. Новый же, сохраняя общую площадь метражом спортивной зоны, ужмется в 2,5 раза до поля для минифутбола и одной многофункциональной площадки для тенниса, баскетбола и волейбола. С формальной точки зрения к властям не придерешься, поскольку СанПиН определяет общую площадь объекта, не конкретизируя, что будет размещено в его границах.

Сергей Григорьев. Вратарь. 1949

ИА REGNUM сообщало о круглом столе в Мосгордуме, посвященном проблемам обеспеченности москвичей объектами образования. В ходе заседания зампред Москомархитектуры Александр Ильин в числе прочего объяснял недостаток школ и детсадов тем, что город никак не может повлиять на частных застройщиков, а в проектах, которые реализует город, все совсем иначе. Москомархитектура проектирует территории согласно нормативам и исходя из прогнозных ожиданий о численности жителей и запросов Депобра. Правда, там же выяснилось, что школ все равно не хватает, однако ответить на вопрос, почему же это происходит, участники заседания так и не смогли.

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Ситуация в Западном Дегунино, как нельзя нагляднее, иллюстрирует этот казус. Что ж, попробуем ответить на сей щекотливый вопрос за мудрых городских деятелей. Первую составляющую проблемы мы рассмотрели выше. Но интересами коммерческих застройщиков дело не ограничивается, ведь есть еще городская программа реновации. В нашем случае в нее попали несколько кварталов на противоположной стороне улицы. Строительство новых школ в пятне реновационной застройки не предусмотрено. Нет, в планах учебные объекты есть, вот только строить их будут на территории уже сложившейся застройки. А кроме того, предполагается превратить нынешнюю четырехполосную Базовскую улицу в бульвар. Не исключено, что проезжая часть подойдет вплотную к новому стадиону.

Добавим в заключение, что за год поисков власти так и не нашли более подходящих участков для строительства нового корпуса, а все предложения местных жителей отвергли. Это не удивительно, ведь о том, о чем скромно умалчивают чиновники, цинично рассказал ПИК — в районе создана вся необходимая инфраструктура, а свободные земли понадобятся под строительство новых человейников.