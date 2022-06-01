Брюссель может начать вводить вторичные санкции за покупку российской нефти странами, не входящими в Европейский союз. Об этом 31 мая сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Уильям Чейз. Шут (фрагмет). 1875

По итогам саммита Евросоюза, глава польского правительства сообщил, что он и его коллеги по странам Европейского союза говорили о так называемых вторичных санкциях.

«Во-первых, это возможность наложения санкций так, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны за пределами Евросоюза», — сказал он.

Заявление премьер-министра Польши обсудили в мессенджере Telegram.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Да пусть запрещают. России и «третьим странам» от этого что?» — отреагировал Фома Ф.

«Ага, уже бегут отказываться, аж ресницы на ветру развеваются», — иронизирует Юлия Е.

«Может не зря Польшу неоднократно делили?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Они (Польша — М. Р.) хотят в состав РФ тоже, только стесняются об этом сказать», — шутит Pavel K.

«Умом тронулись? Пусть Индии и Китаю, и Японии запретят. Будет смешно», — написал «Лысый».

«Я посмотрю, как они попробуют надавить на Китай с Индией», — добавил Александр Н.

«Когда Польша уже захлебнется в своей злобе?» — не выдержала Надежда.

«Опять шавка загавкала», — пошутил Robert M.

«Он надеется, что его голую задницу прикроют дотации ЕС и подачки США, а остальных держит за придурков…» — пишет Vjatscheslav R.

«Пора перекрыть нефть дней на 10, и все успокоится», — отреагировал Sunshine.

«На поляков не нужно обращать внимания. Собаки лают, караван идёт», — прокомментировал новость Халим.

«А лучше пусть сразу запретят русским добывать нефть!» — иронизирует Katya S.

«Поляки совсем одурели», — написала Ирина.

«Он ведь дотявкается!» — не выдержала Elena S.

«Лучше им не продавать нефть, раз они не хотят. Перенаправить потоки в Азию», — написал L.

«А если России надоест эта свистопляска и она введет свои санкции, например, перекроет вентиль», — задался вопросом docdoc.

«Они такими темпами напросятся», — отреагировал Sasha.

«Поляки бы приткнулись уже: беженцев кормить не на что, цены растут на глазах, а власть всё пыжится. Цирк какой-то», — отметила Ольга Ш.

«Не много ли берет на себя Польша?! Тявканье уже надоело!!!» — добавила Людмила.

«Так нефть всё равно перегружают на танкеры в море, как они определят, чья там нефть?» — недоумевает Андрей Андреич Z.

«Скоро России запретят пользоваться российским газом!» — иронизирует Лола.

«Санкции на весь мир. Мир аплодирует», — подытожил Николай.