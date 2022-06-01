«Зря, что ли, скакали?» — Украину не хотят видеть кандидатом в члены ЕС
Большинство крупных стран Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Я бы сказал так: против выступают, собственно, все, кроме нас», — отметил он.
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Заявление премьер-министра Италии обсудили в мессенджере Telegram.
«Визгу и писку сейчас будет…» — иронизирует Ilgiz G.
«И что по этому поводу думает Наполеончик (Зеленский. — О. П.)?» — задался вопросом Евгений.
«Зря скакали, что ли?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.
«Потому, что Польша оккупирует и аннексирует Западную Украину. Что, по сути, уже членами ЕС станет западная часть. Остальное им пока не нужно», — отметил Александр Г.
«За что воюете теперь, хлопцы? За право пойти туда, куда вас не зовут», — задумалась Тома С.
«Ну и что, что крупные против, зато мелкие — за. Ведь в ЕС все равны, или нет? Нет ли тут нетолерантного притеснения очень гордых меньшинств? Недемократичненько!» — с юмором отметил Сергей М.
«Да возьмите уже их в этот Евросоюз! Быстрее развалитесь», — шутит Юлия.
«Берите, берите — всех берите! Их вам как раз не хватает, чтоб протрезветь», — добавил Майлз.
«Там своих голодранцев полно», — отреагировал Андрей С.
«А самое ужасное… что за это вступление в ЕС они полностью про*рали страну, убили тысячи своих людей, рассорились с Россией и Белоруссией. И вот вопрос: оно того стоило?» — недоумевает Ольга.
«Европа свое дело сделала — уничтожила конкурента, а кормить и восстанавливать экономику — это не панское дело…» — добавила Лариса М.
«Ой, Драги, держись… Получишь теперь от Украины по полной… Мне кажется, это специально дали ему задание ляпнуть про это, чтобы потом в июне не так больно было украинцам. Какая зрада!..» — написала ella.
«Рассмотрят, потом ещё рассмотрят, потом дадут статус кандидата в члены, потом примут в кандидаты в члены, потом посмотрят на качества члена в кандидаты, потом… В общем, эта бодяга будет длиться долго…, а там или ишак сдохнет, или эмир помрёт», — иронизирует Андрей.
«Ну хоть кто-то сказал вслух то, о чем все знали, но молчали в тряпочку», — пишет Татьяна.
«Заполняли-заполняли они бумажки (опросник кандидата на вступление в ЕС. — О. П.)… Причем ЕС сами же настоятельно просили заполнить и сдать до определенного числа. На площади (майдан. — О. П.) прыгали, в конце-то концов!!! И все зря…» — смеется K7S9Q.
«Европа дала понять, что принимать будет некого», — подчеркнул Николай П.
«Как всегда, джентльмены обманывают папуасов», — шутит Юрий М.
«Сейчас украинцы подумают и выдадут классическое: это не ты меня бросаешь, это я от тебя ухожу», — с юмором добавила Анна.
«Плохо историю учили, что западные… страны всегда ищут выгоду…, а потом кидают… И нам урок, что нельзя верить западным лидерам и активистам с Запада. И тем более пытаться майданить. Помню, украинцы всегда писали: рабы, у нас майдан, свобода… Время всё расставило по местам, и понятно, кто рабы — и кого», — подытожил ValetoS.