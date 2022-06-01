Большинство крупных стран Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двери ЕС

«Я бы сказал так: против выступают, собственно, все, кроме нас», — отметил он.

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Заявление премьер-министра Италии обсудили в мессенджере Telegram.

«Визгу и писку сейчас будет…» — иронизирует Ilgiz G.

«И что по этому поводу думает Наполеончик (Зеленский. — О. П.)?» — задался вопросом Евгений.

«Зря скакали, что ли?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Потому, что Польша оккупирует и аннексирует Западную Украину. Что, по сути, уже членами ЕС станет западная часть. Остальное им пока не нужно», — отметил Александр Г.

«За что воюете теперь, хлопцы? За право пойти туда, куда вас не зовут», — задумалась Тома С.

«Ну и что, что крупные против, зато мелкие — за. Ведь в ЕС все равны, или нет? Нет ли тут нетолерантного притеснения очень гордых меньшинств? Недемократичненько!» — с юмором отметил Сергей М.

«Да возьмите уже их в этот Евросоюз! Быстрее развалитесь», — шутит Юлия.

«Берите, берите — всех берите! Их вам как раз не хватает, чтоб протрезветь», — добавил Майлз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«Там своих голодранцев полно», — отреагировал Андрей С.

«А самое ужасное… что за это вступление в ЕС они полностью про*рали страну, убили тысячи своих людей, рассорились с Россией и Белоруссией. И вот вопрос: оно того стоило?» — недоумевает Ольга.

«Европа свое дело сделала — уничтожила конкурента, а кормить и восстанавливать экономику — это не панское дело…» — добавила Лариса М.

«Ой, Драги, держись… Получишь теперь от Украины по полной… Мне кажется, это специально дали ему задание ляпнуть про это, чтобы потом в июне не так больно было украинцам. Какая зрада!..» — написала ella.

«Рассмотрят, потом ещё рассмотрят, потом дадут статус кандидата в члены, потом примут в кандидаты в члены, потом посмотрят на качества члена в кандидаты, потом… В общем, эта бодяга будет длиться долго…, а там или ишак сдохнет, или эмир помрёт», — иронизирует Андрей.

«Ну хоть кто-то сказал вслух то, о чем все знали, но молчали в тряпочку», — пишет Татьяна.

«Заполняли-заполняли они бумажки (опросник кандидата на вступление в ЕС. — О. П.)… Причем ЕС сами же настоятельно просили заполнить и сдать до определенного числа. На площади (майдан. — О. П.) прыгали, в конце-то концов!!! И все зря…» — смеется K7S9Q.

«Европа дала понять, что принимать будет некого», — подчеркнул Николай П.

«Как всегда, джентльмены обманывают папуасов», — шутит Юрий М.

«Сейчас украинцы подумают и выдадут классическое: это не ты меня бросаешь, это я от тебя ухожу», — с юмором добавила Анна.

«Плохо историю учили, что западные… страны всегда ищут выгоду…, а потом кидают… И нам урок, что нельзя верить западным лидерам и активистам с Запада. И тем более пытаться майданить. Помню, украинцы всегда писали: рабы, у нас майдан, свобода… Время всё расставило по местам, и понятно, кто рабы — и кого», — подытожил ValetoS.