В администрации американского президента не могут прийти к общему мнению относительно конфискации замороженных активов Российской Федерации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times.

Жорж-Пьер Сёра. Лодки, отлив, в Грандкемп. 1885

Издание утверждает, что американские власти продолжают изучение возможности конфискации российских активов, однако ряд высокопоставленных чиновников уверены, что конфискация активов РФ подорвёт доверие к Соединенным Штатам Америки как к надёжному партнёру для инвестиций и сбережений. Результатом этого может стать то, что зарубежные центробанки начнут переводить свои активы из долларов в иные валюты.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что сам факт заморозки активов ударил по репутации США.

«Столько сигналов уже по планете, отражающих обострившееся недоверие к доллару и США. А они «пытаются понять. При Обаме такая же скорость реакции была. Только санкции бодро вводят, а думают потом», — отреагировал Андрей М.

«Что они там пытаются понять? Уже начат вывод денег из Америки…» — пишет Е. К.

«Уже подорвали доверие, заморозка, считай конфискация», — добавил Александр.

«Не поздно ли откатывать?» — недоумевает MaK.

«Да ладно! А чего это? Денежки утекать стали, что ли? Так уже поздно пить «Боржоми», — с сарказмом прокомментировала новость Ирина.

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

«Похоже, следующая кандидатура на «Миротворец» — это Байден», — смеется Леонид Б., указывая на вероятное недовольство киевского режима.

«Поздновато опомнились. Правда, сам факт заморозки уже запустил процесс. И хрен его остановишь, можно лишь замедлить, но итог неизбежен», — комментирует Стас Г.

«Что-то они, как эстонцы. Саудиты уже вывели часть, китайцы — тоже. И тут Байден заметил, что у него в сарае нет стены?» — иронизирует «Горгуся».

«Да ну. Афганистан ограбили, никто и ухом не повел», — пишет Анна.

«По непроверенным слухам, там бросили на 80 миллиардов вооружения. т.е. безвозмездно оставили. Украине при этом на 40 [млрд] организован ленд-лиз. Ну какой это грабёж?» — ответил Анне один из участников обсуждения.

«Ждём, когда лопнет гигантский грязный зелено-бумажный пузырь», — добавил Inquisitor.

«Репутацию сильно подорвали. За 3 месяца показали все, кто и что из себя представляет. Увы, Европа и Штаты опустились ниже плинтуса», — отметила Наталья.

«Ой, ребят, да ладно вам! И весь мир увидел, что они ненадёжны, лодка уже качнулась, и при этом денежки, глядишь, вернутся, они нам сейчас нужны. Территорий-то прибавилось. Ждём развязки», — написала Elena N.

«То бишь, заморозить можно, это не гоп-стоп, а всего лишь наказание за непослушание. Заморозка — это и есть воровство с юридическим прикрытием», — считает «май нейм из импосибил».

И. Матизен. Школа воров. 1852

«Репутация, доверие строится и зарабатывается очень долго — столетиями, а рушится в один миг. Одно неловкое движение и всё летит в тартарары», — добавила Лидия Ц.

«Уже ничего не может подорвать их репутацию. Крупнейший кредитор США — Китай — сбрасывает ценные бумаги и американские активы. Арабы теперь сто раз подумают, куда свои средства направлять. Репутацию свою хиленькую они практически окончательно профукали…» — отреагировала Natasha.

«Прям на ходу переобуваются», — добавил Mike Tyt.

«Ну не конфискуют их… Но ведь и не разморозят. Денег этих все равно не видать никогда… Лучше бы, чтобы конфисковали, — тогда уж точно отток средств из Америки быстрее пойдет», — написала Светлана А.

«Так можно заморозить и другие активы одновременно с российскими, тогда никто ничего не вывезет, а имя Байдена запомнят на века и впишут в мировую историю», — с сарказмом подытожила Светлана С.