«Лодка уже качнулась!» — в США боятся последствий конфискации активов РФ
В администрации американского президента не могут прийти к общему мнению относительно конфискации замороженных активов Российской Федерации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times.
Издание утверждает, что американские власти продолжают изучение возможности конфискации российских активов, однако ряд высокопоставленных чиновников уверены, что конфискация активов РФ подорвёт доверие к Соединенным Штатам Америки как к надёжному партнёру для инвестиций и сбережений. Результатом этого может стать то, что зарубежные центробанки начнут переводить свои активы из долларов в иные валюты.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что сам факт заморозки активов ударил по репутации США.
«Столько сигналов уже по планете, отражающих обострившееся недоверие к доллару и США. А они «пытаются понять. При Обаме такая же скорость реакции была. Только санкции бодро вводят, а думают потом», — отреагировал Андрей М.
«Что они там пытаются понять? Уже начат вывод денег из Америки…» — пишет Е. К.
«Уже подорвали доверие, заморозка, считай конфискация», — добавил Александр.
«Не поздно ли откатывать?» — недоумевает MaK.
«Да ладно! А чего это? Денежки утекать стали, что ли? Так уже поздно пить «Боржоми», — с сарказмом прокомментировала новость Ирина.
«Похоже, следующая кандидатура на «Миротворец» — это Байден», — смеется Леонид Б., указывая на вероятное недовольство киевского режима.
«Поздновато опомнились. Правда, сам факт заморозки уже запустил процесс. И хрен его остановишь, можно лишь замедлить, но итог неизбежен», — комментирует Стас Г.
«Что-то они, как эстонцы. Саудиты уже вывели часть, китайцы — тоже. И тут Байден заметил, что у него в сарае нет стены?» — иронизирует «Горгуся».
«Да ну. Афганистан ограбили, никто и ухом не повел», — пишет Анна.
«По непроверенным слухам, там бросили на 80 миллиардов вооружения. т.е. безвозмездно оставили. Украине при этом на 40 [млрд] организован ленд-лиз. Ну какой это грабёж?» — ответил Анне один из участников обсуждения.
«Ждём, когда лопнет гигантский грязный зелено-бумажный пузырь», — добавил Inquisitor.
«Репутацию сильно подорвали. За 3 месяца показали все, кто и что из себя представляет. Увы, Европа и Штаты опустились ниже плинтуса», — отметила Наталья.
«Ой, ребят, да ладно вам! И весь мир увидел, что они ненадёжны, лодка уже качнулась, и при этом денежки, глядишь, вернутся, они нам сейчас нужны. Территорий-то прибавилось. Ждём развязки», — написала Elena N.
«То бишь, заморозить можно, это не гоп-стоп, а всего лишь наказание за непослушание. Заморозка — это и есть воровство с юридическим прикрытием», — считает «май нейм из импосибил».
«Репутация, доверие строится и зарабатывается очень долго — столетиями, а рушится в один миг. Одно неловкое движение и всё летит в тартарары», — добавила Лидия Ц.
«Уже ничего не может подорвать их репутацию. Крупнейший кредитор США — Китай — сбрасывает ценные бумаги и американские активы. Арабы теперь сто раз подумают, куда свои средства направлять. Репутацию свою хиленькую они практически окончательно профукали…» — отреагировала Natasha.
«Прям на ходу переобуваются», — добавил Mike Tyt.
«Ну не конфискуют их… Но ведь и не разморозят. Денег этих все равно не видать никогда… Лучше бы, чтобы конфисковали, — тогда уж точно отток средств из Америки быстрее пойдет», — написала Светлана А.
«Так можно заморозить и другие активы одновременно с российскими, тогда никто ничего не вывезет, а имя Байдена запомнят на века и впишут в мировую историю», — с сарказмом подытожила Светлана С.