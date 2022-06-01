Ядерное противостояние между Ираном и США, Израилем и в целом с Западом вступило в новую фазу. Сначала спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам сообщил, что Тегеран отказался от уступок Вашингтону в обмен на возможность исключения американскими властями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. Мэлли квалифицировал ситуацию как «вероятный провал переговоров с Ираном о возвращении к полному соблюдению положений ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД)» и констатировал, что «Тегеран стал завышать свои требования». Затем министерство финансов США объявило о новых санкциях против КСИР в «расширенной» редакции, в которой содержатся обвинения в «создании международной сети контрабанды нефти и отмывании денег».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Иран ответил. Он настаивает на том, что вернется к полному соблюдению СВПД только в том случае, если США снимут санкции, введенные ими после своего же выхода из ядерной сделки в 2018 году. Затем последовало убийство в окрестностях Тегерана полковника КСИР Хасана Сайада Ходаи, которое в чем-то повторяло предыдущие покушения на иранских ученых-ядерщиков. А теперь постоянный представитель Ирана при расположенных в Вене международных организациях Мохаммад Реза Гаэби заявил, что последний отчет МАГАТЭ о запасах обогащенного урана в стране «является односторонним и не отражает обширного сотрудничества Тегерана с ядерной организацией ООН». Иран обвинил МАГАТЭ в раскрытии подробной информации о своей ядерной деятельности, которую он не скрывал от него, рассчитывая на соблюдение достигнутых принципов конфиденциальности. По его мнению, последний подготовленный отчет этой организации ориентируется на ранее подготовленные стереотипные представления с целью заставить Тегеран «раскрыть карты».

IAEA Imagebank МАГАТЭ

В этой связи Иран предупредил, что МАГАТЭ будет лишено возможности получать от него информацию конфиденциального свойства, пока не будет достигнуто соглашение по СВПД, и призвал избегать заявлений спекулятивного характера в Совете управляющих МАГАТЭ. Есть основания полагать, что таким образом США и Иран взвинчивают ставки и обостряют ситуацию вокруг СВПД, хотя при этом посылают друг другу некоторые «обнадеживающие сигналы». Так, The New York Times организовало специальную утечку. Издание заявило, что, оказывается, спецслужбы Израиля уведомили своих американских коллег о том, что именно они стоят за убийством полковника Ходаи. По мнению многих экспертов, это может быть связано с некоторыми сюжетами закулисных переговоров в Вене по СВПД. Поэтому есть ощущение, что при всех сложностях переговорного процесса американцы перестают поддерживать целенаправленные действия Израиля, направленные на устранение высокопоставленных представителей КСИР.

Все это в принципе может задать вектор развития событий вокруг иранской ядерной программы. Но пока у США не срабатывает схема «кнута и пряника». С одной стороны, американцы проявляют готовность идти на некоторые уступки Тегерану, с другой, вместе с Израилем грозятся нанести военный удар по иранским ядерным объектам. Что касается МАГАТЭ, то и ранее она при подготовке своих докладов использовала разведывательную информацию третьих стран, предоставленную на селективной основе, что приводило к эскалациям не только вокруг Ирана, но и на Ближнем Востоке в целом. А ведь Тегеран уже заявил ранее о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В стране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана, запуск более мощных центрифуг, что выходит за рамки соглашения, отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Ирану не дадут свободно торговать нефтью и проводить финансовые операции.

Вместе с тем в широком контексте происходящие события пока не означают окончательного отказа от диалога по СВПД. США спешат, Иран выжидает. Зачастую стороны «передавливают» в своих ответных действиях и усложняют ситуацию на дипломатическом поле. Посмотрим, что будет дальше.