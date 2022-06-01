Ежедневные боевые потери вооруженных сил Украины составляют от 60 до 100 человек. Об этом в эфире телеканала Newsmax заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60 — 100 солдат в день убитыми и около 500 человек, раненными в бою», — отметил Зеленский, комментируя нынешнее положение в Донбассе.

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Заявление украинского лидера обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что названные Зеленским потери немалые, однако, по мнению ряда участников обсуждения, они могут быть выше, ведь еще есть пленные и без вести пропавшие.

«Пусть садится за стол переговоров, подписывает, что положено, а сам как хочет. У него нет вариантов. Когда будут известны все цифры, его даже западная Украина поднимет на вилы», — написала Татьяна.

«А американцы уселись за калькуляторы и высчитывают, сколько ещё нужно помогать, чтоб последний украинец погиб», — прокомментировала Надежда.

«А сколько ещё пленных? В итоге, выполняет строго наказ «война до последнего украинца», — добавила Ольга Д.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

«Судя по его цифрам, это уже около 50 000, а сколько скрыто информации? И это только за три месяца. Там точно не думают…» — отметила Татьяна А.

«Для него это не граждане и соратники, а бездушные цифры, которые он разменивает на благосклонность Америки. Это ведь не его жизнь и жизни его близких уходят на полях сражений и не только», — пишет Михаил В.

«Они погибнут за [главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Бандеру и деньги Зеленского, а потом их никто и не вспомнит, кроме близких», — отметил Andrey.

«До последнего Зеленский воюет…» — добавил Алексей.

«А ещё пропавшие без вести и пленные», — напомнил один из участников обсуждения.

«На передовую кидают [боевиков] теробороны, которые не обучены ничему, погибают потому, что командиры либо ликвидированы, либо сбежали, как трусы! А элита, так называемая, прячется в тылу и снимают видео для TikTok. Жаль, что люди реально не понимают, кто они есть для своего руководства…» — написал Alexander F.

«Если уж Зеленский признает такие потери, то страшно представить, каковы они на самом деле», — задумался BigB.

«Если вдруг такие потери, то с кем же Украина воевала в ЛДНР все 8 лет?!» — задался вопросом Игорь Ш., указывая на то, что украинская пропаганда утверждала, что с 2014 года в Донбассе воевала якобы с российской армией.

«Семьдесят пять лет назад советская власть гуманно поступила с бандеровской сволочью, не уничтожив ее, но посадив на незначительные срока. Теперь она опять проросла. Из истории надо делать выводы», — подытожил Олег В.

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