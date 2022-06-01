Сообщение прокуратуры Киевской области о том, что ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» задержали на Украине за якобы поддержку спецоперации России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира. 1841

«Хоть кого-то украинская власть может победить — собственного гражданина», — пишет Виктория И.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего удивительного в произошедшем, потому что Украиной нынче правит неонацистский режим, который не будет цацкаться с инакомыслящими слоями населения.

«Всё логично. У кровавого киевского режима начались репрессии», — отметила Алия Н.

«И после этого украинцы будут визжать, что на Украине демократия, а в России тоталитаризм? По-моему, бандеровцы брешут, как дышат, а дышат часто», — указывает Алекс Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что из-за подобного беспредела многие украинские жители боятся высказывать какую-либо поддержку действиям Российской Федерации.

Ирина Я. Антонов О. К. памятная плита, Саратов. Россия

«Бедный народ. Репрессии самые настоящие! Неудивительно, что многие украинцы общаться с нами не стремятся — боятся! Свое зверьё вышло на охоту», — считает Нина В.

«Зеленский и его команда сошли с ума. Они воюют с собственным народом. Это очень грязная судебная система, которая готова закатать любого человека в асфальт, если это будет выгодно правящему режиму. А правят там сейчас нацисты», — подметил Григорий А.

Часть людей не понимает, зачем инженер такого значимого для Украины предприятия, как «Антонов», публично высказывал свою поддержку спецоперации России, оставаясь при этом на подконтрольной Киеву территории.

«Ну и почему он тогда остался на Украине? Думал, что не заметят? Если ты специалист, тем более хороший инженер-конструктор, то оттуда уже в начале 2014 года надо было валить», — поделился своим мнением Валерий Ф.

«А почему он высказывал своё мнение в нацистской стране? На что был расчёт? Естественно, что его заграбастали. Поддерживать Россию на Украине — это всё равн, что быть евреем на территории нацистской Германии», — сравнил Марк Ш.

Ряд пользователей заподозрили украинских правоохранителей в том, что они попросту подстроили это дело, навязывая подозреваемому гражданину то, что никто бы в здравом уме, с учётом всех обстоятельств, делать не стал.

«А я вот не уверен, что этот бедолага вообще что-то там в поддержку России делал. «Антонова» на Украине уже нет, и не предвидится его восстановление. т.е. специалисты и инженеры киевскому режиму не нужны. Зато нужно обрабатывать население русофобской пропагандой. Вот и взяли мужика в качестве пугала», — подозревает Николай В.

SeasSoul Разрушенный самолет Ан-225 авиапредприятия «Антонов». Гостомель. 2022

Нашлись и те, кто отмечают, что украинские жители, посаженные киевским нацистским режимом в тюрьмы, в скором времени будут освобождены, но всё зависит от того, как быстро Вооружённые силы России будут продвигаться в сторону столицы Украины.

«Потерпите, братцы, скоро мы освободим наши земли. Немного осталось. Они его заграбастали не за поддержку России, а из-за того, что он конструктор, может, хотел в Россию переехать», — написал пользователь Распутица.

Напомним, 31 мая прокуратура Киевской области сообщила в Telegram-канале о том, что ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» задержали на Украине за якобы поддержку спецоперации России.