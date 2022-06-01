«ЛГБТ-танец», который устроили десятиклассники лицея № 12 в Екатеринбурге, вызвал неоднозначную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

«Если оспа обезьян придёт в Россию, скорее всего, Екатеринбург будет первым», — шутит Максим Р.

Многие пользователи были попросту возмущены танцевальным номером, который позволили себе исполнить старшеклассники на территории учебного заведения.

«Екб скатился до срама в учебной среде! Это же вообще статья 6.21 КоАП РФ, где предусмотрена административная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — указывает Дмитрий Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что случившееся на территории лицея № 12 должно вызвать вопросы у общественности не только к руководству учебного заведения, но и к родителям учеников, которые танцуют ну очень уж странные танцы.

«В Екатеринбурге явно проблемы с воспитанием. И ведь зрители хлопают этому убожеству! Интересно бы послушать родителей этих мальчиков, мам и пап, как им понравилось такое выступление и костюмы», — отметила Алёна Ш.

«И как родителям? Понравилось? Учителя тоже за? Тут не просто расследование, тут директора увольнять как минимум надо. И всех, кто готовил номер. С запретом занимать должности в образовательных учреждениях», — поделилась своим мнением Наталья П.

Часть людей полагает, что произошедшее не должно остаться безнаказанным — соответствующие органы должны дать оценку действиям десятиклассников и позиции руководства лицея по этому вопросу.

«Ужас! Дожили! Вопиющий случай, за который, я надеюсь, виновные получат по заслугам. Нужно срочно воспитательные меры провести в отношении родителей, и детей тоже», — требует Всеволод О.

«Не зря Соловьев про Екатеринбург говорил, что там что-то не то творится», — подметил пользователь Оа.

Но нашлись и те, кто не увидел в танце старшеклассников ничего криминального. Граждане убеждены, что танец носил исключительно шуточный характер и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений ребята не занимались.

Оноре Домье. Отдых клоунов. Ок. 1848

«А кому они этим сделали плохо?! Пацаны выселятся! Никому не мешают!» — считает Видим Б.

«По-моему, они просто угарали, и воспринимать такое надо с юмором», — пишет Alex C.

Ряд пользователей указывает на то, что шутка вышла из-под контроля, но общественности и властям следовало бы сбавить накал страстей вокруг этого сомнительного танцевального номера.

«Как по мне, так ребята просто неудачно пошутили. Молодёжь, конечно, понимает, что всё это шутка и что ни к какому ЛГБТ-движению этот танец не имеет отношения. Просто парни, видимо, не поняли, что в государственном учреждении такие приколы не приветствуются. Со стороны выглядит как реально провокация, а на деле — день дурака», — уверен Сергей Т.

Нашлись и те, у кого возникли вопросы к властям нашего государства, которые отпустили вожжи управления образованием и вручили их кому попало.

«А чего, собственно, возмущаются граждане? Скажите спасибо, что ребята не поцеловались во время танцев. У нас в России нет ровным счётом никаких духовных установок в школе. Там втюхивают квасной патриотизм, который вообще не означает, что человек будет любить Родину и беречь её традиции. На Украине, вон, военные ЛГБТ-батальоны имеются, которые убивают инакомыслящих «ради своей страны». И все они искренне считают себя патриотами. Властям в России следовало бы подумать об этой проблеме», — считает Мартин Г.

Напомним, 31 мая десятиклассники лицея № 12 в Екатеринбурге в рамках марафона устроили танец на территории учебного заведения, видеоролик с которым просочился в сеть и взбудоражил общественность своей откровенностью и склонностью к тематике нетрадиционных сексуальных отношений. Многие интернет-пользователи так и назвали представление ребят — «ЛГБТ-танец».