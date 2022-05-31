После фактов, всплывших наружу в рамках первого уголовного процесса, который проходит по итогам многолетнего расследования о связях Трампа с Россией, бывший репортер Rolling Stone Мэтт Тайбби задал очевидный вопрос в своей статье под названием «Не следует ли запретить Хиллари Клинтон пользоваться Twitter?»

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495

В своей статье Тайбби задался вопросом — почему информация о том, что именно Клинтон в свое время одобрила распространение слухов и «согласилась» поделиться дискредитирующими данными о Трампе со СМИ, не стала важной новостью. В статье также приводится видеоподборка о том, как СМИ ранее многократно повторяли ложь Клинтон о сговоре Трампа и России.

«На прошлой неделе в ходе судебного процесса над экс-юристом Клинтон Майклом Сассманом прокурор Эндрю ДеФилиппис спросил экс-руководителя [предвыборной] кампании [Клинтон] Робби Мука о том, кто решил поделиться с репортером фальшивой историей о Дональде Трампе и российском «Альфа-банке». В ответ Мук выдал своего бывшего босса», — говорится в начале статьи.

«Я обсуждал это с Хиллари… Она согласилась», — заявил Мук.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

«Я не сторонник блокирования людей в Twitter, но как же можно сознательно раскручивать тысячи фальшивых новостей в течение нескольких лет?» — написал в заключение Тайбби насчет Клинтон.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Намеренная фабрикация доказательств с целью не только разрушить легитимность законно избранного президента, но и попытаться сместить его с помощью этого — это не просто «мистификация», это хрестоматийное определение подстрекательства. Она заслуживает самого строгого наказания», — пишет uncommonsense117.

«Она должна быть обязана возместить расходы на расследование в отношении Трампа и расходы за ложный импичмент», — указывает makethemstop.

«Несмотря на улики, значительных последствий не будет! Клинтоны уйдут! Преступная семья Байденов уйдет! Пока этим карьерным политикам не ограничат срок пребывания на «государственной службе», преступникам всё будет сходить с рук без конца!» — восклицает CMAG🇺🇸.

«То, что это происходит в США, говорит о том, насколько далеко мы скатились в безумие. Извините, но я потерял уважение к нашему правительству, минюсту и ФБР. Это чистое безумие, и хуже всего то, что все знали об этой лжи, независимо от того, признавали они это или нет», — переживает neonpops.

«Я думаю, что большинство американцев чувствуют то же самое», — отвечает truffles52.

«Хиллари Клинтон ДОЛЖНА быть как минимум оштрафована, а все активы заморожены, пока правительство США возместит $$, потраченные на расследования, вызванные ее мошенничеством. Надеюсь, что Трамп подаст на Клинтон в суд за доказанную клевету и едкую травлю как следствие ее мошенничества», — подчеркивает america-first-foremost.

«Запретить ее в Twitter? Как насчет того, чтобы запретить ей жить в обществе и, в частности, никогда больше не занимать никаких государственных должностей», — предлагает ktexas.

«Ее нужно не просто заблокировать в Twitter, ее нужно арестовать по федеральному обвинению в мошенничестве, заговоре и государственной измене. Мы все знаем, на что она пошла, чтобы подорвать доверие к Трампу и его администрации. Она откровенно лгала каждому американцу, пытаясь сместить Трампа с поста. Она выдумала и сфабриковала совершенно ложную историю с помощью коррумпированных федеральных агентов и продажных СМИ, чтобы заменить Трампа на посту президента. Государственная измена, вот как это называется», — злится commonsensefirst362.

Отметим, что Трамп заявил, что разоблачение пропаганды о его связях с Россией является «одним из величайших политических скандалов в истории» и что он «никогда» не сможет полностью вернуть свою «репутацию».

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата Дональда Трампа с Россией с целью повлиять на президентские выборы в США.