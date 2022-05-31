Заявление канцлера Олафа Шольца о том, что в Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди других стран — членов НАТО, в результате чего будет значительно укреплена безопасность ФРГ и её союзников, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Один немец уже обещал такое. Чем всё закончилось, мы знаем», — написал Сергей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные намерения со стороны Германии вызывают справедливое беспокойство у России, которая за свою историю очень сильно пострадала от войн с немцами.

«Это на кого он собрался нападать со своей большой армией? Лавры Гитлера не дают покоя? Забыл, чем дело закончилось?» — интересуется Надежда К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Некоторые комментаторы отмечают, что Российская Федерация не представляет никакой угрозы Германии. Более того, Москва до последнего пытается сохраниться доверительные отношения с Берлином.

«Шольц, твой дед служил в нацистской армии! Не повторяй ошибки предков! Россия не угрожает Европе, иначе бы не отдали вам Берлин и не вывели свои войска», — подметил Абдула Г.

«Опять нам Рейхстаг брать? Может, сразу «Кинжалами» долбануть, в упредительном порядке?» — предлагает Сергей В.

Часть людей полагает, что Германия не сможет потянуть сильнейшую армию в Евросоюзе и НАТО, потому что её экономику совсем скоро настигнет катастрофа.

«Дурак! Вам в Германии уже завтра есть нечего будет, печку дровами топить вам придётся, а вы опять о мощи своей армии начали рассуждать?» — пишет Рафаэль И.

«На что ты, Шольц, будешь её содержать? Скоро встанут все предприятия, жрать будет нечего. Скажите спасибо России, что наш президент вас ещё жалеет. Давно бы уже ваше государство потонуло», — указывает Юрий М.

«Какая, к чёрту, армия? Германия более 40 лет не развивала оборонную промышленность в своей стране. Да и зачем им своя армия, если существует уже НАТО?» — задаётся вопросом Антон О.

Ряд пользователей указывает на то, что простые немцы должны уже одуматься и понять, что их новый канцлер заводит государство в очередное болото ужаса.

«Зачем мирному населению Германии такой президент? Он хочет воевать, он хочет убивать, свой народ подставлять под пули. Я бы на месте немцев задумался об ускоренной смене власти в стране», — написала Татьяна Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что Германия может вообще ничего не делать — её армия станет сильнейшей в Европе после того, как исчезнут Вооружённые силы Украины.

«То, о чём заявил Шольц, не означает, что их армия станет больше. Просто остальные армии в Европе могут сильно уменьшиться. Если ранее больше всех милитаризирована была Украина, то после демилитаризации, которую ей устроила Россия, остальные страны сами по себе уже занимают более высокие места в этом условном рейтинге», — поделился своим мнением Егор М.

Напомним, 31 мая канцлер Олаф Шольц заявил в интервью изданиям медиа-группы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, а также газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten о том, что в Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди других стран — членов НАТО. Шольц надеется, что «таким образом будет значительно укреплена безопасности ФРГ и её союзников».