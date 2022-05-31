Вашингтон не намерен передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России, заявил президент США Джо Байден после того, как его администрация объявила о готовности отправить Киеву современные ракетные системы дальнего действия для борьбы с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Возможно, нам пришло время прекратить публично объявлять о решениях по внешней политике. Мы заслуживаем лучшего, и мир тоже. Мир стоит перед лицом экзистенциальной угрозы, давайте хотя бы ответим на нее компетентно и трезво», — призывает eda015.

«Так неужели мы зря тратим 40 миллиардов долларов на помощь Украине, не обеспечивая ее возможностями, необходимыми для победы над Россией? Или 40 миллиардов помощи — это просто еще один способ реализации так называемой повестки дня Байдена, поскольку они будут использованы для программ, которые не имеют ничего общего с защитой Украины?» — спрашивает factu-al.

«Я понятия не имею, каковы правильные шаги в отношении Украины, включая этот. Но если предположить, что это правильный шаг, то с какой стати вы его раскрываете? Байден, похоже, мастер растрачивать рычаги влияния, а не создавать их», — уверен RustyBarrel.

«Боже правый. Украина граничит с Россией. Ракета с радиусом действия в десять футов технически может пересечь границу Украины с Россией, если она будет запущена достаточно близко к общей границе. Что именно имеет в виду Байден?» — спрашивает jayfromusa416.

«Передача 40 миллиардов долларов без всякой ответственности — вот что он имеет в виду. Сколько из этих миллиардов уже оказалось не в тех кассах…» — отвечает beldezar878.

«Ничего он не имеет в виду, он просто читает то, что ему дают. Не уверен, что он вообще понимает, что у России и Украины есть общая граница», — добавляет blumax66.

«Честно говоря, я больше беспокоюсь о Китае, чем о России и Северной Корее. Северная Америка настолько привязана к Китаю в производстве и торговых сделках. Это медленно меняется, но должно происходить быстрее. Это действительно позор. Я был в Гонконге и Шанхае по делам, и это прекрасные города, а люди там замечательные. Однако влияние Китая всё это портит», — рассказывает rickpn.

«Никто не мешает Украине запускать ракеты. Может быть, Зеленский сможет использовать часть из 100 миллиардов, которые мы отправили, чтобы купить некоторые из них. Это не наша работа — финансировать эту войну или поставлять оружие всем подряд. Мы сделали свою часть работы. Теперь пришло время сосредоточиться на Америке и на том, что можно сделать с НАШЕЙ границей и экономикой. Достаточно», — подчеркивает bizpatriot50.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я бы хотел, чтобы люди перестали притворяться, что Джо Байден имеет какой-либо контроль или влияние на «свою» администрацию. Это не так, и мир это знает», — комментирует Chief270.

«Байден делает лишь необходимый минимум, чтобы создать видимость помощи, но при этом позволяет украинскому народу медленно увядать на лозе», — предполагает row3na.

«Самое смешное, что в то время как мы отправляем миллиарды на Украину, мы также продолжаем покупать нефть у России. Мы финансируем обе стороны в этой битве», — указывает outerlimitsfan.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация США приняла решение передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Предположительно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность поражения которой составляет от 70 до 500 км в зависимости от применяемых снарядов. Подобные установки могут запускать управляемые ракеты, полет которых корректируется с помощью спутников.

По информации источников, Белый дом собирается включить поставку M31 GMLRS в новый пакет военной помощи Украине, о котором должно быть объявлено в ближайшее время.