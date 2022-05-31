Украинский парламент отправил в отставку омбудсмена Людмилу Денисову. Об этом 31 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

Уильям Хогарт. Бедлам. 1733

«Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовали 234 депутата…» — приводит слова политика ИА Красная Весна.

Отставку Денисовой связывают с тем, что чиновница не справлялась со своими обязанностями по организации гуманитарных коридоров и обмену пленными. Ее также обвиняют в том, что она распространяла недостоверную информацию о сексуальных преступлениях, которые якобы совершали российские военные. Обвинения в адрес российских военных Денисова не могла подтвердить доказательствами, дискредитируя Украину.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

Yaruna21 Людмила Денисова

«Но ведь украинцы ей верили и эти фейки транслировали везде, где только можно…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Однако уже и в самой Украине многим стало неловко из-за бредней сдвинутой на секс-теме Денисовой. Ну надо же», — удивился Wild Сat.

«Эх, жаль! Пусть бы дальше закапывала Украину в глубь собственной глупости и ничтожности. Но, думаю, её сменят на не меньшую дичь, т. к. умных на Украине во власти уже не осталось», — отметил Eugene Z.

«Потому что ведущие европейские СМИ стали задавать вопросы: где конкретно, кто ведёт дело и прочее… Вот и пришлось срочно увольнять», — считает Мирослава Р.

«Только ли Денисова не может подтвердить фактами свою ахинею? Сама Украина не может подтвердить фактами свое государство», — смеется «Аск».

«Уволили, а лечить будут? Клиника налицо», — отреагировала Ольга.

«Надеюсь, увольнением история для неё не закончится, и она обязательно «присядет» на срок, соответствующий её вкладу в очернение СВО и ВС РФ. Надо найти и привлечь к ответственности всех», — призвал Миха.

«Убрали ее не из-за ее активности в информационном поле, а из-за принадлежности к иной группировке», — подчеркнул «Я».

«Её [надо] направить на обследование к психиатру!..» — считает Любовь S.

«Пошла жаришка. Хлопцы, жрите друг друга! Молодцы! Мы рады за вас», — иронизирует Celle.

«Да ну на! Институт психиатрии заждался… Сколько можно прогуливать?..» — с сарказмом добавил Андрей.

«На Украине не бывает, чтоб новый чиновник был лучше попередника (предшественника — М. Р.). Пример 6 (шесть) президентов. Последний, надеюсь, последний», — отметил Леонид.

«Кому там интересно про простых людей? Её слили за то, что она не смогла погасить волну недовольства родственников «эвакуированных» и вообще пленных и без вести пропавших», — пишет narion.

«Я вот подумала, прозрели в Раде. Но, скорее всего, нет. Просто компромата многовато на ее счет. Нужна новая Денисова», — предположила milaniouss.

«Я за такую чушь, которую она несла, не только уволил бы, но и осудил!..» — добавил Alex R.

«Нет прав человека — нет омбудсмена», — написал Mikhail C.

«Она свое дело сделала… Многие придурки верили в этот бред… Свалили всё вранье на одну больную дуру, и вроде и никто ни за что не отвечает…» — подытожил O. S.