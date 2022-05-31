Президент США Джо Байден в очередной раз призвал американцев «поддержать борьбу Украины против России», заявив, что речь идет о «борьбе за свободу». Свою речь Байден 30 мая приурочил ко Дню памяти, посвященному погибшим на службе американским военным. Однако не все американцы восприняли слова президента всерьез и посоветовали вспомнить о киевской коррупции. Свое мнение интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

Gage Skidmore Джо Байден

«Согласно индексу коррупции Transparency International за 2021 год (шкала от наименее до наиболее коррумпированных стран), в 2021 году Украина заняла 122-е место из 180 стран, второе место в Европе по уровню коррупции, а Россия — 136-е», — пишет Ironic.

«Очнись, Америка, Украина очень коррумпирована, Байден даст им еще 60 миллиардов, чтобы отвлечь внимание от своих провалов, и кто знает, сколько еще американских политиков сотрудничают с украинскими мошенниками, которые имеют власть. Никто из них не является храбро защищавшим США президентом Джорджем Вашингтоном или Дуайтом Эйзенхауэром, или моим дядей Ремом Уинслоу, первым морским пехотинцем!» — восклицает navvet69rm3.

«Борьба за свободу идет на американской земле, прямо сейчас, против правительственной тирании. Наши военные жертвовали собой не ради нынешнего состояния нации», — отмечает djcxxx.

«У нас есть миллион погибших американцев, которых мы чтим в День памяти. Хотя мы желаем украинцам всего наилучшего, нам не нужно искать там героев, которым можно отдать честь в этот священный американский праздник», — подчеркивает cakepronoun.

«Хотя должность президента США делает его лидером свободного мира, этот человек действительно не является лидером. Он размышляет о героях Украины в торжественный день, посвященный погибшим американским героям. Ему следовало бы упомянуть о 13 военнослужащих, которых он лично отправил на смерть во время своего дежурства в Афганистане. Он не лидер!» — негодует jlopez1274.

«Мне кажется интересным, что Байден поддерживает «демократию», в которой соперничающие политические партии объявлены вне закона, а СМИ объединены в единую государственную платформу. Украинцы не должны служить образцом демократии», — указывает texan58.

«Значит, пока мы отправляем современное оружие и 40 миллиардов долларов на Украину, он выступает за разоружение законопослушных американцев?» — делает отсылку pinaylover к призыву Байдена об ужесточении оружейных законов на фоне массовых расстрелов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Байден говорит о той самой «демократии», которая объявила оппозиционную партию вне закона?» — напоминает julido049.

«В этот торжественный день памяти Байден в очередной раз упустил возможность показать, что жизнь и жертвы американцев волнуют его больше, чем события в других странах. Какой мерзавец!» — восклицает nutsanyone?

«День памяти посвящен АМЕРИКАНСКИМ солдатам, а не кому-то еще. Точка», — указывает fmf.

«Америка имеет множество примеров борьбы за свободу — Революционная война, Гражданская война, Вторая мировая война, Корея, Вьетнам, Ирак и Афганистан. Нашим ветеранам и соотечественникам не нужна Украина в качестве примера, г-н Байден. Наша свобода разрушается каждый день с тех пор, как вы вступили в должность с вашей ошибочной политикой, которая ставит нашу Республику на последнее место. В ноябре этого года американцы, которые любят нашу Республику, получат шанс начать ремонт нашей нации с промежуточных выборов. Благослови Господь США!» — пишет goprocks.

«Байден никогда не должен комментировать любые вопросы, касающиеся Дня памяти и того, что он символизирует. Его плохие военные решения повлияли на жизнь бесчисленного количества американцев. Единственное, что он должен сделать в этот праздник, — это извиниться и попросить прощения», — уверен confusedmoreeveryday.