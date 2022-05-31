Европейскому союзу нужно «сделать паузу» с введением антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По мнению политика, Евросоюзу надо посмотреть на последствия уже принятых мер, и для этого нужно «сделать паузу» в принятии новых ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

(сс) Scottish Government Александр де Кроо, премьер- министр Бельгии.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие усмотрели в словах политика повод для сарказма, так как санкции неслабо «бьют» по Евросоюзу.

«Что-то сломалось…» — написал Антон Викторович К.

«В пакете с пакетами кончились пакеты?» — иронизирует Соня С.

«Подсчитали — прослезились», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Не надо останавливаться, продолжайте топить свой европейский «Титаник»!» — шутит Eliza.

«Глас вопиющего в пустыне», — считает Marina.

«Как это по-европейски. Санкции. Бить себе молотком по пальцам и кричать, что это сосед виноват», — написал Kill Net.

«Не, не… Никаких пауз! Сказали вводить, значит вводить! (США)», — с сарказмом пишет Ol Pre.

«Неожиданно придавило бетонной плитой», — проиллюстрировал новость Юрий М.

«Нет, как же так! Что-то случилось? Европа так здорово стреляла себе по ногам», — с юмором добавил Designcannes.

«Необходимо ввести входной взнос с каждой недружественной страны за обратное сотрудничество с Россией. Чем поганее о России отзывались и относились, тем больше входной для этой страны!..» — отреагировал Brunette.

«Они живут в какой-то компьютерной игре, где можно десять жизней иметь, перегрузиться и опять все хорошо, на паузу поставить и при желании продолжить играть. Сами себе придумали мир, а он непридуманный, а реальный и не такой, как в их фантазиях», — написал Vitalik.

«Отдышаться, оглядеться. Мама дорогая, что мы наделали-то!..» — смеется Андрей.

«Ну они же реально эти санкции вводят против самих себя! Как не просчитать это было перед тем, как вводить?» — недоумевает Кира Х.

«Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что в санкциях против России пора сделать паузу. Нужно оценить последствия тех, что уже ввели. Если бы Зеленский был умным, то понял бы намёк. Но он продолжит требовать увеличения санкционного давления, которое сильно бьёт по ЕС. Потому что антироссийские санкции — это выстрел Европы себе в ногу. И даже повыше», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».