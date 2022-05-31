Вашингтон не планирует передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России. Об этом, как сообщает Reuters, 30 мая заявил президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

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Заявление американского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что власти США лгут и на самом деле все будет с точностью до наоборот. Иные предположили, что Запад начинает «сливать» Украину, постепенно прекращая поставки оружия Киеву. Были и те, кто предположил, что США поставят оружие Киеву через другие страны, например, через Польшу.

«Им верить — себя не уважать», — написал Wolf.

«Верить США не стоит», — также считает Василий.

«Брешет… Это у него до следующего рукопожатия с… зелеными человечками», — иронизирует Ак_47.

«Донецк — территория России, как Байден считает?» — задалась вопросом Анастасия.

«Кстати да. Ракетами малой дальности запросто можно лупить по территории России. Поэтому толку от его заявлений», — ответила Анастасии Ольга Б.

«США сливают Украину потихоньку. Но англичанка гадить не прекратила», — прокомментировал новость «АА».

«Надо же, Байден ещё что-то соображает», — с сарказмом написала Ольга.

«А вам не кажется, что начался саботаж с этим оружием? И Украину начали сливать? Спрогнозировали всякие экономические убытки, подумали: да ну нафиг. Плюс, всякие заявления типа Украина должна отдать территории», — задалась вопросом Анастасия.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Меня всякий раз после подобных заявлений мучают сомнения, ибо после сказанного поступают они с точность до наоборот», — отметила Ирина.

«Говорит одно, а делает другое! Заставляет другие страны поставлять оружие — всё чужими руками. Чтоб свою *опу прикрыть в случае фиаско! Как всегда все завуалировано. Запад всегда сидит за ширмой и плетет интриги. А страны ЕС — марионетки…» — отметил Гера Z.

«Всё упирается в Сирию, мы тоже можем дать оружие Асаду, которое случайно накроет базу США», — добавил Sanches.

«Ничего не мешает поставить их Польше, а Польша… Всё как в голливудских фильмах из разряда: «Ты меня не убьёшь. Я тебя не убью. Дик, застрели его», — с юмором отметил Arhont Ж.

«Если сказали, не будем поставлять, значит — будут», — написала Валентина.

«Вот правильно, а то ведь от России отскочит, да по Вашингтону попадет», — иронизирует Ваня И.

«Поставят наверняка, это заявление для отвода глаз», — также считает Woody Woodpecker.

«Кинули украинцев, впрочем, как всегда. Главное пообещать. А украинцы уже во всю истерили про перемогу (победу — М. Р.), а оказалось зрада (поражение — М. Р.)», — подытожил Roman.

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Напомним, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой» со стороны Украины, если Штаты не поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).