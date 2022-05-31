Фонд прав человека Турции (TİHV) опубликовал Доклад за 2021 год о лечебно-реабилитационных центрах, согласно которому в 2021 году в Фонд TİHV обратились 984 человека в связи с тем, что они или их родственники подвергались пыткам или другим видам жестокого обращения. В докладе отмечается, что в течение года 616 заявителей были подвергнуты пыткам, и что это самое большое количество поданных заявлений о применении пыток за один год с момента основания Фонда. Согласно докладу, семь из десяти задержанных подвергались пыткам на открытых территориях либо публично. Самому младшему из заявителей пять лет, а самому старшему — 76 лет. Из 915 человек, обратившихся в Фонд в связи с применением в их отношении пыток, 871 человек заявил о применении пыток в Турции, а 44 человека — в других странах. В то время как граждане, родившиеся в регионах юго-восточной и восточной Анатолии, составляют 30,6% населения Турции, доля обратившихся в Фонд TİHV в связи с применением пыток в этом регионе составила 63,7%.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вопрос пыток в Турции, очень часто фигурирующий на повестке дня, снова стал предметом обсуждения в социальных сетях благодаря публикации этого доклада.

Журналист Нури Акман публикует следующий комментарий.

@NuriAkm: «Согласно Докладу Фонда прав человека Турции — TİHV за 2021 год, зафиксировано самое большое число случаев применения пыток в Турции за последние 30 лет. 64% из числа пострадавших от пыток — курды!»

Уволенный с занимаемой должности прокурор Хасан Дурсун публикует следующий комментарий.

@HasanDursun60: «После прочтения данных о пытках и жестоком обращении в отношении судей и прокуроров многие будут удивлены и напуганы. В Турции, где даже сотрудники судебной системы подвергаются систематическим и широко распространенным пыткам, нет никаких гарантий в отношении какого-либо оппозиционера или группы. Действительно ужасает, каких масштабов достигло зло».

Независимый суд «Трибунал Турции» публикует следующую информацию.

@turkey_tribunal: «Проект петиции в Международный уголовный суд (МУС) готов! Первое из восьми дел посвящено пыткам. И насчитывает 2900 страниц. Это доказывает, что преступления против человечности совершаются в результате систематических и широкомасштабных нападений на определенные слои общества в Турции посредством насильственных исчезновений, пыток и произвольных арестов».

OSeveno Здание Международного уголовного суда. Гаага, Нидерланды

@turkey_tribunal: «На данном этапе петиция будет передана только прокурору Международного уголовного суда (МУС), поэтому не все ее содержание будет выложено в открытый доступ для общественности. Согласно статье 12/2-а Римского статута, для осуществления Судом своей юрисдикции преступление должно быть совершено в пределах границ одного из государств — участников Статута».

Ассоциация «Юристы без границ» (Cross Border Jurists), опубликовавшая полный текст Доклада, публикует следующий комментарий.

@cbjurists: «Доклад Ассоциации «Юристов без границ» о пытках в отношении судей и прокуроров! Пытки — это горькая и позорная реальность Турции. Пытки и жестокое обращение, с которыми столкнулись члены судебной системы после попытки переворота 15 июля 2016 года, являются самым очевидным предвестником того, что никто в Турции не находится в безопасности».

Пользователь по имени Мехмет Кылыч публикует следующий комментарий в ответ на предыдущее сообщение.

@Bir_adet_mehmet: «Этот доклад следует прочитать министру внутренних дел Сулейману Сойлу, который заявляет, что в Турции нет пыток».

Блогер с ником ÖHD İstanbul публикует следующий комментарий.

@ohd_istanbul: «Мы переживаем период, когда перестают действовать и игнорируются закон, демократия и права человека, а расистские и ненавистнические высказывания в Турции возрастают в геометрической прогрессии. Мы выступаем против фашистских и расистских нападений, пыток и задержаний на площади Таксим, осуществляемых в наши дни».

Блог Odak Dünyam публикует следующую информацию:

@odakdunyam: «Поданы заявления о применении пыток в отношении граждан в возрасте от 5 до 76 лет. Фонд прав человека Турции (TİHV): Согласно докладу, раскрывающему масштабы пыток в Турции, 984 человека обратились в Фонд TİHV в связи с тем, что в течение прошлого года они или их родственники подвергались пыткам или другим видам жестокого обращения».