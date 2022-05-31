Украинский парламент зарегистрировал законопроект, который запрещает публичное исполнение российской музыки и демонстрацию клипов, а также гастроли на Украине российских исполнителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинец

«Проектом закона предлагается: запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем для бывших граждан России, которые ныне являются гражданами Украины, предлагается сделать исключение. Также исключение предлагается сделать и для тех российских исполнителей, которые осудили спецоперацию России на Украине.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«В Верховную раду нардепы внесли законопроект о запрете на территории страны российской музыки и песен. Так, а чем ещё в такое время заниматься? Только запрещать песни, переименовывать улицы и сносить памятники. На большее ума не хватает», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«То есть, пение российских песен уже государственная измена, саботаж и презрение властей? Хорошо, что так расширяется список возможных действий», — с сарказмом отреагировал «Созерцание Конца Времён».

«У них только с памятниками, русской речью и музыкой хорошо воевать получается. Т. к. обратки нет. Пока», — написал Александр Т.

«Вы ничего не понимаете! Это особый сорт перемоги (победы — О. П.)», — смеется Лидия.

«Ну что ходить вокруг да около? Пора уже запретить думать на русском и видеть сны на русском», — добавил Евгений З.

«Вы не понимаете! Это крайне важное и невероятно своевременное решение на сегодняшний день», — шутит Тусик М.

Gov.ua Верховная рада Украины

«Так фронт же цел и проблем в армии нет, значит нужно и законы принимать», — с сарказмом написал Влад.

«Самый нужный закон! В такое непростое время!» — смеется Александр.

«Пусть на фронт идут — доказывают свою приверженность Фашингтону (Вашингтону — О. П.)», — отметила Ginevra.

«Какие же они упоротые-то, Господи!.. Маразм на грани фантастики…» — отреагировал Антон Р.

«Операцию по денацификации надо начинать с Киева, с верховной рады и офиса наркомана (президента Украины — О. П.)!» — пишет Светлана И.

«Слушайте, а я бы тоже запретила всяким украинским звездам, что в списке на 50 лет невъезда, тут продавать свою музыку и получать деньги. Либо, чтобы их музыка тут была бесплатна, без авторских отчислений. Потому что все те, кто нас называли «рабами»… и далее по списку в феврале–марте, — все они уже к нам лыжи навострили, в Москву. Денег на Украине, видимо, не платят. И на радио вполне себе крутят их хиты. И эти любители нациков продолжают зарабатывать у нас», — написала Anna R.

«Что же им там совсем делать нечего? Прям не рада, а зрада сплошная! То срочно улицы и города переименовывают, то литературу запрещают и теперь музыку… Тратят впустую государственные деньги, т.е. налогоплательщиков. По-моему, их пора гуртом (всех вместе — О. П.) и в психушку!» — считает Валентина.

«Скажите, а как все эти [депутаты Рады] будут оттуда убегать на шасси самолётов по примеру Кабула, если аэропорты закрыли?» — с сарказмом поинтересовался Chi Und.

«Их цель ещё больше разделить народ Украины, а Зеленский не против», — написала Татьяна.

«Вот такие идиоты (речь о депутатах Верховной рады, инициировавших данный законопроект — О. П.) … и довели Украину до военных действий», — подытожил Валерий.